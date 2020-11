Meciul AS Roma – CFR Cluj are loc joi, 5 noiembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 3-a din grupa A a Europa League. După primele două jocuri ambele echipe au câte patru puncte, fiind urmate de ŢSKA Sofia şi Young Boys Berna, câte un punct.

În primele două meciuri romanii s-au impus la Berna cu 2-1, reuşind să întoarcă scorul după pauză şi au făcut un neaşteptat egal acasă cu bulgarii. Clujenii au debutat cu un succes la Sofia şi apoi nu au putut să scoată mai mult de remiza de 1-1 acasă cu Young Boys Berna.

De fiecare dată antrenorul Romei, Paulo Fonseca, a început cu foarte multe rezerve, apelând la unii dintre titulari pe parcursul reprizei a doua. La Berna această tactică a funcţionat, cu ŢSKA nu, bulgarii fiind echipa care a ratat marile ocazii.

UPDATE, 5 noiembrie, ora 18:39 / S-au anunțat echipele de start.

AS Roma: Pau Lopez – Fazio, Ibanez, Kumbulla – Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola – Villar, Mkhitaryan – Borja Mayoral. Rezerve: Boer, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Pellegrini, Dzeko, Pedro, Zalewski, Milanese, Tripi. Antrenor: Paulo Fonseca.

CFR Cluj: Bălgrădean – Susic, Manea, Ciobotariu, Camora – Hoban – Deac, Itu, Djokovic – Rondon, Debeljuh. Rezerve: Sandomierski, Păun, Pereira, Latovlevici, Joca, Carnat. Antrenor: Dan Petrescu.

AS Roma – CFR Cluj Live stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida AS Roma – CFR Cluj se joacă joi, 5 noiembrie, de la ora 20:00, pe Stadio Olimpico, evident fără spectatori şi este transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus, dar o puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO dacă veţi intra pe site-ul FANATIK.RO.

Pentru clujeni este a treia oară când au adversar pe giallorossi. De două ori, în 2008 şi 2010, s-a întâmplat în grupele Champions League. În 2008 scriau o pagină de istorie, câştigând cu 2-1, doi ani mai târziu cedau cu acelaşi scor. Pe Olimpico este însă al patrulea meci pentru clujeni, pentru că sezonul trecut au evoluat cu Lazio, pierzând cu 1-0.

Foarte greu fără Vincius în centrul apărării

Pentru campioana României prezenţa în grupele Europa League este un obiectiv prioritar, motiv pentru care atât înainte de partida cu Young Boys cât şi acum Dan Petrescu a băgat în campionat o echipă cu foarte multe rezerve. Prima dată, la Voluntari, a câştigat cu 1-0, acum a pierdut neaşteptat acasă cu Gaz Metan, 1-2.

Deplasarea de pe Olimpico vine într-un moment greu pentru clujeni, pentru că au accidentaţi doi oameni foarte importanţi din sistemul defensiv, iar al treilea a fost depistat cu COVID! Stâlpul apărării, brazilianul Vinicius şi varianta de înlocuitor Cestor sunt out, al doilea pentru cel puţin trei luni. Andrei Burcă e jucătorul infectat cu coronavirus. În această situaţie se mai află încă de la meciul cu Young Boys Berna atacantul Jakob Vojtus, iar după acel meci mijlocaşul Alex Chipciu.

Paulo Fonseca va începe tot cu rezervele

Paulo Fonseca nu va abdica de la principiile sale. Roma va juca duminică, în Serie A la Genova cu echipa care poartă numele oraşului şi de aceea la partida cu CFR Cluj va acorda încă o dată credit jucătorilor care nu sunt titulari în campionat. Însă la fel a procedat sezonul trecut şi Simone Inzaghi, fără folos, pentru că italienii s-au impus cu 1-0.

Casele de pariuri continuă să vadă în Roma cea mai bună echipă din grupa A şi îi acordă cotă foarte mică la victorie, 1,35, în comparaţie cu 7,50 pentru clujeni. Un gol marcat de aceştia are valoare mult mai mare decât succesul Romei, pentru că este cotat la 1,70.