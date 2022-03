Astăzi au loc tragerile la sorţi pentru sferturile şi semifinalele Europa League și Conference League. Posibilii adversari ai Barcelonei și PAOK-ului lui Răzvan Lucescu

Europa League și Conference League și-au aflat aseară cele opt echipe care au rămas în cursă pentru trofee. Iar astăzi, la Nyon, vom afla cum arată drumul către finalele celor două competiții.

Galatasaray, echipa lui Cicâldău și Moruțan, a reușit să o țină în șah pe FC Barcelona două treimi din dubla manșă. După 0-0 în Catalunya, turcii au condus cu 1-0 pe teren propriu.

În cele din urmă însă, Pedri și Aubameyang au tranșat disputa în favoarea Barcei. Care și-a propus să câștige trofeul, atât pentru că-i lipsește din palmares, cât și pentru că îi poate asigura prezența în Liga Campionilor. Obiectiv pe care-l vizează și în LaLiga.

În meciurile de la ora 22, celelalte două formații din Spania, Sevilla și Betis, au fost eliminate, după prelungiri. Prima dintre ele a ratat șansa de a merge către o finală care se va juca pe stadionul său. Ucraineanul Andriy Yarmolenko i-a dat lovitura de grație în minutul 112.

It was an emotional night at the London Stadium as Andriy Yarmolenko scored a late winner to send West Ham through to the quarter-finals of the Europa League

