Astra Giurgiu a învins Dinamo cu 1-0 în turul semifinalei Cupei României și a făcut un pas mare pentru calificarea în ultimul act al competiției.



Giurgiuvenii au început meciul în forță și au deschis scorul încă din minutul 4, după o uriașă eroare a portarului Kongshavn. A fost destul pentru a obține victoria, chiar dacă oaspeții au avut câteva oportunități de a egala, printre care și o bară a lui Sorescu.

Returul este programat la București, pentru data de 12 mai, dar e greu de crezut că Dinamo va putea întoarce soarta calificării, mai ales că se află într-o evidentă criză de rezultate, iar mai importantă pare a fi lupta pentru evitarea retrogradării decât Cupa României.

Astra – Dinamo 1-0 (Krpic 4) – VEZI VIDEO

Astra: Lazar – Raspopovic (Sousa), Găman, Graovac, Lamanje – Boe-Kane, Canadjija – Stahl (63 Merloi), V. Gheorghe, Riza (9 Balaure; D. Bruno) – Krpic (74 Montini). Rezerve: Popa, Sousa, Wutrich, D. Bruno, Crepulja, Jovanovic, Montini, Merloi, Balaure. Antrenor: Eugen Neagoe

Dinamo: Kongshavn – Sorescu, Bejan, Albentosa, R. Grigore (76 St. Filip) – Răuță – Gol (76 Bani), Anton, Achim (46 Blejdea) – Mihaiu (72 Nepomuceno), Nemec. Rezerve: Mitrovic, St. Filip, Blejdea, Nepomuceno, Stere, Morsay, Fabbrini, Bani, Puljic. Antrenor: Gigi Mulțescu

Min, 4: GOOOL ASTRA! Krpic deschide scorul cu un șut la colțul scurt, cu largul concurs al portarului Kongshavn. Astra – Dinamo 1-0

Min. 27: Dinamo cere penalty după un duel în careu între Nemec și Lamanje, dar Sebastian Colțescu nu acordă nimic. Reluările tv par să îi dea dreptate.

Min. 31: Șutul lui Anton de la 20 de metri trece puțin peste poarta lui Lazar.

Min. 34: Mihaiu cade în careu după un contact cu Lamanje, dar Sebastian Colțescu nu acordă nimic, deși fundașul astral avea o mână pe atacantul dinamovist și ar fi existat circumstanțe de penalty.

Min. 45+1: Anton execută foarte bine o lovitură liberă de la 20 de metri, dar Lazar respinge de la vinclu în corner.

Min. 59: Șutul expediat de Sorescu din lovitură liberă din afara careului lovește bara.

Astra Giurgiu – Dinamo Live stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida Astra Giurgiu – Dinamo are loc marţi, 13 aprilie, de la ora 19:00, pe stadionul Marin Anastasovici de la malul Dunării şi îl va avea la centru pe omul devenit celebru cu scandalul de rasism de la meciul PSG – Basaksehir, Sebastian Colţescu. Jocul este televizat pe programele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus, dar îl puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

Se află faţă în faţă două echipe care nu au reuşit să intre în play-off şi care astfel se agaţă de ultima şansă de a mai prinde Europa prin câştigarea trofeului. Dinamo este într-o situaţie mult mai rea, atât privind problemele administrative dar şi prin prisma poziţiei în clasament, pentru că pericolul retrogradării este cât se poate de real.

Moralul jucătorilor este extrem de jos şi sunt multe opinii că dacă sezonul trecut „câinii” au fost salvaţi de la retrogradare doar de decizia LPF de a mări numărul de echipe de la 14 la 16 şi de această dată o soluţie similiară, de mărire a numărului de echipe la 18 ar fi singura salvare.

Nici la giurgiuveni situaţia financiară nu este una tocmai roz, însă cu toate că patronul Ioan Niculae ispăseşte acum o pedeapsă de cinci ani de închisoare fiica acestuia caută să ţină lucrurile sub control şi au fost achitaţi o parte dintre banii restanţi cu promisiunea că se fac eforturile ca totul să fie normalizat.

Astra a luptat la un moment dat pentru play-off

Astra a avut o perioadă bună în care a dat impresia că va putea concura în lupta pentru play-off, dar revirimentul a venit totuşi prea târziu, plus că s-au mai pierdut nişte puncte în ultimele etape, astfel că echipa va evolua în play-out, unde are ca obiectiv clasarea pe locul 7, care i-ar permite şi pe această cale să se bată la un loc în Conference League, noua competiţie europeană.

Echipa lui Eugen Neagoe joacă în mod evident la această oră un fotbal mult mai bun decât Dinamo, traseele de joc sunt bine definite şi singura problemă o reprezintă faptul că nu are un vârf cu adevărat puternic, Krpic având când evoluţii bune când mai puţin inspirate.

Dinamo, din primul minut cu Anton şi Nemec pe teren

Astra nu are decât un singur jucător absent, în afara celor trei suspendaţi pentru doping (Alexandru Ioniţă, Kehinde Fatai şi Takayuki Seto). Este vorba de mijlocaşul Mihai Răduţ, accidentat, însă Eugen Neagoe are mulţi jucători de valoarea în lot pentru acest compartiment median şi are de unde alege.

La Dinamo, în afara suspendatului Magaye pentru dopaj, nu vor putea evolua fundaşul Ehmann, suspendat, precum şi Şerban şi tânărul portar Eşeanu, ambii accidentaţi. Importante sunt însă prezenţele lui Paul Anton, refăcut după coronavirus şi Adam Nemec. Bookmakerii merg pe mâna giurgiuvenilor, cu cotă foarte tentantă, 2,40, în timp ce câinilor li s-a acordat 3,20.