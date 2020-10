Astrid Fodor nu poate fi primarul Sibiului. De ce i-a fost invalidat mandatul, deși a câștigat alegerile

Judecătoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informează un comunicat de presă al instanţei.

Hotărârea urma să fie comunicată prefectului Sibiului și secretarului general.

Aceasta a declarat că a vorbit cu președintele Klaus Iohannis, care a încurajat-o, conform antena3.ro.

Astrid Fodor: „Nu mă tem de nimic!”

„Se aduce la cunoştinţă publică faptul că, prin încheierea pronunţată la Judecătoria Sibiu în camera de consiliu, la data de 16.10.2020, în dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsă cererea formulată de Biroul Electoral al Circumscripţiei Municipale Sibiu – nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, în urma alegerilor locale desfăşurate la data de 27 septembrie 2020”, se arată în comunicatul Judecătoriei Sibiu.

Potrivit sursei citate, „a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de intervenţie formulată de doamna Astrid Cora Fodor”.

„Eu sper că voi câștiga, nu cred că se va continua în acest mod și la Tribunalul Sibiu. La Tribunalul Sibiu sunt judecători cu mai multă experiență, competenți și am toată încrederea că se vor apleca asupra tuturor documentelor pe care le vom pune la dispoziție. (…) Dacă aș fi avut cel mai mic dubiu (…) nu aș fi candidat”, a declarat Astrid Fodor într-o conferință de presă, la Forumul Democrat al Germanilor din România.

„Da, am vorbit astăzi cu președintele. O convorbire scurtă, președintele era la Consiliul Europei, la Bruxelles, dar am discutat scurt această situație. Bineînțeles că m-a încurajat domnul președinte (…) Domnul președinte cunoaște foarte bine legislația și e convins că se va ține cont de ceea ce spune legea. Același lucru vrea: respectarea legii. Eu l-am sunat. Nu mă tem de nimic. Mă tem doar de Dumnezeu, în rest de nimic. Merg înainte. Am încredere în avocatul meu, în cei cu care mă consult (…), am încredere în justiție”, a mai spus Fodor.

Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică.

De ce nu poate fi Astrid Fodor primarul Sibiului, deși a câștigat alegerile

Potrivit ANI, Astrid Fodor s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 septembrie 2012 – 3 iulie 2014, întrucât a deţinut simultan funcţia de viceprimar al municipiului Sibiu şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu.

De asemenea, spunea ANI, Astrid Fodor s-a aflat în stare de incompatibilitate şi ca urmare a deţinerii calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 37 Sibiu, în perioada 27 septembrie 2012 – 3 iulie 2014, încălcând astfel dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Conform dispoziţiilor legale, validarea mandatelor se face, după caz, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri sau de către tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.