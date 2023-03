Astroloaga numită în conducerea companiei de apă potabilă din Prahova. Venituri de sute de mii de euro din afaceri cu statul

Din septembrie 2021 compania de apă potabilă din Prahova, companie deținută de Apele Române, are un nou director, Bogdan Chițescu, un funcționar public fără nicio avere, iar în consiliul de administrație al companiei a fost numită și o psihoastroloagă.

Psiho-astrolog în consiliul de administrație

La finalul anului 2020 în Consiliul de Administrație al companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A a fost numită Șandru-Sarca Raluca, de profesie psihoastrolog. În anul 2008 aceasta obține licența în psihologie la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, acolo unde face apoi și un master în psihologie judiciară. În timpul primului an de studii la master lucrează ca promoter la o companie de cosmetice iar apoi, timp de doi ani, este asistent la un birou de avocatură.

Din decembrie 2011 este administrator la propria firmă, SC Next Industry SRL, companie care se ocupă cu servicii de consultanță pentru achiziționarea consumabilelor industriale. Deși până la această dată nu are nicio intersecție cu acest domeniu, firma ei se descurcă bine, reușind să ajungă în doar câțiva ani la o cifră de afaceri de peste un milion de lei și un profit jumătate de milion de lei în 2016. În toți acești ani, compania a câștigat 33 de contracte publice, cu o valoare totală de peste 300.000 lei – marea lor majoritate fiind încheiate cu Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Aceasta mai deține o firmă, Shine the Light SRL, firmă fără activitate economică prin intermediul căreia oferă servicii de terapie holistice. Astfel, Raluca Șandru profesează ca psihoastrolog, fiind certificată în practicarea terapiilor prin Metoda Silva, meditație dinamică și terapie alternativă Reiki gradul II.

Aceasta se descrie ca fiind „pasionată de identificarea și aplicarea personalizată a tehnicilor de terapie integrativă pentru echilibrarea energiilor subtile”. Pe blogul personal își începe o scurtă descriere cu fraza: „povestea mea a început în anul 1986, când sufletul meu a ales să experimenteze viața din perspectiva unui Vărsător cu ascendent în Fecioară”.

Descriind astrologia drept „metoda mea de a vorbi cu Dumnezeu”, potrivit declarațiilor de avere din 2021 și 2022, Șandru Raluca a câștigat din dividendele de la firma sa, SC Next Industry, aproape 1.100.000 lei. Aceasta mai deține economii de 180.000 de euro într-un cont de economii deschis în 2018.

Compania de apă potabilă Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A a avut în anul 2021 o cifră de afaceri de 36,5 milioane de lei și un profit de 2,6 milioane lei. Firma deține active imobilizate de 19 milioane de lei și active circulante de 12 milioane. Avea datorii de circa 6,5 milioane de lei, însă în noiembrie 2022, la o lună după numirea noului director compania a achiziționat un nou sediu în valoare de 10 milioane de lei.

Compania întreține lucrările hidrotehnice pentru captarea, tratarea, stocarea și transportul apei de pe raza județului Prahova, fiind principalul producător de apă potabilă pentru județul Prahova. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A este deținută în totalitate de către Administrația Națională Apele Române, regie aflată în subordinea Ministerului Mediului.

Bogdan Chițescu, directorul companiei de apă potabilă din Prahova

Începând cu luna septembrie a anului trecut S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A este condusă de Bogdan Ștefan Chițescu, cel care după o carieră aproape în totalitate în administrația publică nu are nicio proprietate sau vreun cont de economii.

Bogdan Chițescu lucrează în anul 2000, la doi ani după absolvirea liceului, ca merceolog la o firmă din București, iar apoi, începând cu 2002 și până în septembrie 2003, este subofițer la o unitate militară aflată în subordinea MApN. În anul 2005, la vârsta de 26 de ani, își ia licența Facultatea de Inginerie și Management Agro-Turistic a Universității Bioterra. Tot acolo, doi ani și jumătate mai târziu, își ia și diploma de master în Securitate Comunitară și Terorism. În acest timp a lucrat și ca inspector la Direcția Control Antifraudă iar în anul 2009 este deja administrator delegat la Electrica Muntenia Nord.

După ce în anul 2009 urmează cursurile Colegiului Național de Apărare, iar apoi pe cele de la Institutul Diplomatic Român, este numit, pe rând, în consiliul de conducere al Autorității Rutiere Române și al Autorității Navale Române. Între 2010 și 2012 este director la cabinetul unui secretar de stat din Ministerul Transporturilor, perioadă în care numit și administrator special al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării. În anul 2012 trece prin mai multe funcții de consilier, întâi la Institutul Geologic Român, apoi al ministrului dezvoltării, până când director de proiecte infrastructură la Transelectrica SA.

Până în februarie 2017 ocupă diferite posturi de conducere în cadrul Transelectrica, până în februarie 2018 când este numit director general adjunct la Ministerul Fondurilor Europene. În anul 2017 obține o diplomă de licență în psihologie, la Titu Maiorescu, acolo unde un an mai târziu termină și cursurile de master în psihologie. În 2019 este numit director general al Poliției Locale Sector 4. În toamna anului trecut, înainte să fie numit la conducerea S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A, Chițescu era consilierul personal al președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. În iunie 2022 fusese numit administrator special al Companiei Naționale a Metalelor Prețioase Remin SA Baia Mare.

Toate declarațiile sale de avere publice, începând cu anul 2011, au însă un singur lucru în comun: singurul lucru ce apare menționat este venitul obținut în funcțiile publice ocupate la acea vreme. Spre exemplu în anul 2012 menționează , 4500 (director cabinet Ministerul Transporturilor) și alți 17.600 (consilier director Institutul Geologic Român).

În declarația de avere din 2018 acesta menționează salariu de la Transelectrica 37.000 și Poliția Locală Sector 1, 9.752. Din ultima sa declarație de avere, completată în iunie 2022, reiese că acesta câștiga circa 75.000 de lei pe an de la trei locuri de la stat. Potrivit declarațiilor sale de avere, acesta nu deține terenuri, case, bunuri mobile sau conturi de economii. Singurul lucru diferit apare în anul 2016, în declarația de interese, unde menționează că deține 33% din acțiunile firmei SC Steinberg Consult Services, dar menționează că societatea este în insolvență și în procedură de lichidare.

Omul angajărilor la „Apele Române” în CA

Fostul director al companiei de apă potabilă, care acum a rămas doar membru în consiliul de administrație, este Relu Adam. Acesta a fost numit la conducerea companiei în iulie 2021 după ce, timp de aproape zece ani, a fost directorul departamentului de resurse umane la Administrația Națională „Apele Române”. Numele său a fost asociat în repetate rânduri în presă cu angajările și concursurile trucate de la Apele Române, porecla sa fiind pentru modul în care a reușit să angajeze tot felul de politruci.

În ultima sa declarație de avere acesta menționează că, în cele șase luni din 2021, ca director al ESZP a avut un salariu de 100.000 lei, plus alți 62.000 pentru prezența în consiliul de administrație. La aceste sume se adaugă alți 75.000 de lei, remunerația pentru perioada când a condus Resursele Umane de la Apele Române. În declarația de avere nu sunt trecute conturi de economii însă precizează că are două credite de circa 340.000 lei în total. Acesta mai deține o șalupă, două autoturisme Mercedes, un Audi Q7 plus o Toyota și un VW.

Din 2018 acesta este doctorand la Universitatea Politehnică din Timișoara, iar în CV-ul său sunt trecute circa 40 de cursuri de specializare – începând cu anul 1989, atunci când termină cursul „Noțiuni fundamentale de igienă”.

Alte numiri în consiliul de administrație

O altă numire în CA al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A este Eduard Teodor Ioniță, specialist în resurse umane. Acesta a lucrat timp de 20 de ani după terminarea facultății la Romtelecom SA, până unde a avansat la funcția de director HR. A fost apoi director de resurse umane timp de câte un an la mai multe companii din domeniul privat, UTI Group a omului de afaceri Urdăreanu sau Ericsson România, iar din martie 2020 este director de resurse umane la Transelectrica. Până să ajungă la campania de stat acesta și-a încercat norocul și cu propria firmă, Admin Consulting – firmă radiată în prezent.

Celelalte numiri în CA al companiei sunt Mihaela Mutașcu și Ștefan Laurențiu. Ultimul este avocat, consilier județean în Prahova iar de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții publice: între 2019 și 2020 director în cadrul Primăriei Sectorului 4, iulie noiembrie 2020 – comisar șef Garda de Mediu Județeană Prahova și director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova și șeful regiunii Muntenia Sud în cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

În ultimul an din consiliul de administrație al companiei au făcut parte o serie de secretari de stat sau membri de partid. Astfel Minea Mariu Dănuț avea un mandat până în 2024 însă a renunțat la funcția din consiliul de administrație în iunie 2021. Acesta a fost liderul Tineretului Naţional Liberal din Iaşi fiind angajat chimist la Apavital SA, compania de apă potabilă din Iași. În anul 2019 presa scria că acesta era unul dintre principalii sponsori ai PNL. Deși avea un salariu de 1.000 de euro pe lună, fără să dețină o casă, mașină sau conturi de economii, acesta împrumuta partidul cu 1,1 milioane de lei. În prezent este membru în Consiliul Județean Iași.

Banciu Ionuț Sorin, fost membru în CA până mai 2022 , este fost inginer silvic, fiind șeful Fondului Forestier la Ocolul Silvic Privat Bucegi-Piatra Craiului, SC Bistrița Aurie, iar între 2016 și 2017 ocupă funcția de . În anul 2020 este ales în Parlamentul României pe listele PNL însă în martie 2021 renunță la mandatul de deputat pentru o funcție de secretar de stat în Ministerul Mediului.