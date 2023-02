Atac armat într-un mall din SUA. Sunt mai multe victime

O persoană și-a pierdut viața și trei au fost rănite în acest atac armat care a avut loc la un centru comercial din El Paso, statul Texas. Poliția a reținut un suspect, însă oamenii legii sunt în căutarea unui alt individ implicat în atac.

“A fost haotic. Oamenii au fugit. Erau speriaţi. După cum am spus, s-au tras focuri de armă în mall”, a transmis un martor la eveniment. Operațiunile polițiștilor vor dura, în condițiile în care acum se strâng martori și mall-ul este cercetat, fiind vorba de o suprafață mare.

BREAKING SHOOTING: Active shooter reported at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. Multiple people injured. One person dead.

unde un bărbat înarmat a ucis 23 de persoane pe 3 august 2019. Vinovatul pentru acest atac a pledat vinovat pentru comiterea de crime motivate de ură, reușind să scape de pedeapsa cu moartea.

Statele Unite ale Americii sunt lovite mereu de astfel de atacuri. Cel mai recent a avut loc în California, unde 7 persoane și-au pierdut viața în apropiere de San Francisco. Cu doar trei zile înainte, pe 20 ianuarie, 11 persoane mureau în orașul californian Monterrey Park, în urma unui alt atac armat.

Suspectul pentru acest atac armat a fost arestat. ”Suspectul a fost arestat. Nu mai există niciun pericol pentru populaţie în acest moment”, transmitea pe Twitter biroul şerifului din comitatul San Mateo. Atacatorul se numește Chunli Zhao și are 67 de ani.

Video showing Shoppers running for the exits as shots are fired at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas

— That Guy Shane (@ProfanityNewz)