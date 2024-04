Atac la selecționer din partea unui internațional important: ”A fost un cuțit în spate”

Ultimele amicale disputate în martie a dinamitat atmosfera la naționala Slovaciei, adversara României în . Atacantul Robert Mak (33 de ani), unul dintre liderii reprezenativei, l-a criticat în termeni duri pe selecționerul Francesco Calzona (55 de ani).

Scandal la naționala Slovaciei: Robert Mak îl critică pe selecționerul Francesco Calzona

Fotbalistul lui Sydney FC este nemulțumit că a călătorit peste 30.000 de kilometri din Australia pentru amicalele din martie, cu Austria (0-2) și cu Norvegia (1-1), și a jucat doar 8 minute în finalul primului test.

”În astfel de circumstanțe, mai bine antrenorul nu m-ar fi chemat. Desigur, m-a supărat, dar în primul rând mi-a părut extrem de rău că cineva s-a comportat așa față de mine. A fost un cuțit în spate și simt că este o lovitură imensă, pe care nu o pot suporta”, a declarat Robert Marek, pentru site-ul .

Fotbalistul de la Sydney FC vrea mai mult respect din partea selecționerului. Robert Marek are 81 de selecții și 16 goluri, fiind al patrulea golgheter all-time al naționalei Slovaciei.

”Nu pretind că sunt cel mai bun jucător, că naționala se bazează pe mine. Nici că am avut întotdeauna prestații ideale. Totuși, am dat tot ce am putut de fiecare dată.

Am jucat 81 de meciuri la echipa națională și am marcat 16 goluri. Merit același respect și tratament ca alți jucători cu o astfel de experiență. În istoria naționalei Sloveciei independente doar 7 jucători au mai multe selecții la echipa națională și doar trei au marcat goluri. Am participat la două Campionate Europene.

Sunt convins că merit o abordare complet diferită. Am fost incredibil de dezamăgit. Atât de mult încât nu i-am putut spune nimic antrenorului. Mi-am luat rămas bun de la băieți și am plecat. Din păcate, antrenorul mă tratează în așa fel încât oamenii fac deja glume despre mine, că vin de la capătul lumii pentru 5 minute jucate”, s-a plâns Robert Mak.

Robert Mak este supărat și pe Marek Hamšík

Internaționalul slovac și-a continuat atacul la : ”Împotriva Austriei am intrat în minutul 84 și, deși nu am fost mulțumit de această situație, am respectat din nou decizia antrenorului, știind că mai avem un duel în fața noastră. Eram sută la sută convins că voi juca în Norvegia. Cu toate acestea, nu am început la Oslo fără nicio conversație cu antrenorul.

După meciul cu Norvegia, mi-a spus un singur cuvânt – scuze. Nicio explicație, doar o astfel de scuză superficială. Asta chiar nu este suficient pentru mine. Acest comportament m-a afectat profund”.

Robert Mak este supărat și pe fostul său coleg, Marek Hamšík. ”Și mă enervează foarte tare că nici măcar managerul echipei și fostul coechipier Marek Hamšík, care cunoaște bine evenimentele din echipa națională, istoria și dorința mea de a reprezenta, nu a reacționat în niciun fel. Iubesc fotbalul, echipa noastră, dar asta mă doare teribil. Îndrăznesc să spun că merit respect. Antrenorul Francesco Calzona m-a tratat cu lipsă de respect.

Am crezut că avem o relație bună, dar astăzi mă îndoiesc. Dacă crede că nu pot ajuta echipa, nu trebuia să mă convoace, dar pur și simplu nu ar fi trebuit să-mi facă asta. Mă simt bine, sunt în formă, dau goluri, am ceva de oferit echipei, iar dacă asta nu e de ajuns pentru o explicație normală, atunci nu știu… Nu m-am plâns niciodată! Când antrenorul a avut nevoie de mine, am fost bun pentru el. Când nu a făcut-o, a fost lipsit de respect față de mine”.

Robert Mak: ”Cariera mea la națională nu se încheie. Nu pot să permit să fiu tratat cu dispreț”

Atacantul care joacă la naționala Slovaciei din 2013 speră să-l convingă pe Francesco Calzona să-l convoace în lotul pentru EURO 2024.

”Cariera mea la echipa națională nu se încheie. Am în continuare o relație puternică cu echipa națională, dar s-au întâmplat unele evenimente la care a trebuit pur și simplu să reacționez. A trebuit să scot aceste lucruri din mine. Nu pot să sun antrenorul și să-i spun că nu-mi arată destul respect și că se comportă față de mine ca și cum nu aș fi dat tot ce am putut pentru Slovacia. Este responsabilitatea lui cum va primi aceste cuvinte.

Dacă prin declarațiile mele mi-am închis ușa către EURO, îmi va părea foarte rău. Încă vreau să particip la turneul final. E o atmosferă minunată în echipa națională, mă înțeleg bine cu băieții și vreau să ajut Slovacia. Dacă aceste cuvinte sunt la revedere, cu siguranță mi-am imaginat altfel momentul.

Îmi doresc să mai trăiesc experiența unui Campionat European și să retrag în liniște. Nu sunt genul de persoană care să aibă nevoie de fanfare la plecare. Echipa națională va continua și fără Mak.

Nu este vorba că trebuie să fiu personajul principal, dar nu pot să permit să fiu tratat cu dispreț. Nu-mi pot imagina că aș merge în cantonamentul de pregătire înainte de EURO și antrenorul mi-ar spune după aceea că trebuie să plec acasă, că nu am fost inclus în lista celor selecționați. Aș fi devastat complet, pur și simplu nu aș suporta asta”, a încheiat Robert Mak.