Atacantul dorit de Gigi Becali revine în SuperLiga! Transfer tare pentru play-off. Exclusiv

Dacă FCSB pare lipsită de griji pe primul loc în clasament, în timp ce CFR Cluj, Universitatea Craiova și Rapid București își fac planuri pentru a rămâne în cărți pentru lupta pentru titlu, nu mai puțin de 7 echipe par îndreptățite să spere că vor ocupa locurile 5 și 6, practic ultimele două bilete spre play-off.

Atacantul dorit de Gigi Becali revine în SuperLiga!

Una dintre aceste echipe e Universitatea Cluj, formația de pe malul Someșului fiind la un singur punct în spatele celor de la Sepsi și Farul, ambele cu 30 de puncte. , pierdută de U Cluj scor 0-4 contra CFR-ului, ”Șepcile roșii” par să fi trecut peste acel șoc și sunt mai decise ca niciodată să lupte până în ultima etapă pentru un loc în top 6.

ADVERTISEMENT

, magicianul care a transformat echipa în bine după revenirea pe banca ”studenților”, lăsase de înțeles că vrea să plece, imediat după înfrângerea din derby. ”Sunt principalul vinovat și nu exclud și chiar sfătuiesc conducerea să se gândească la altă variantă de antrenor. Poate jucătorii au nevoie de altă persoană, de un alt antrenor, cu alte calități. Mă gândesc și la această variantă, voi discuta cu cei din conducere, dar nu ar fi rău”, declara Ioan Ovidiu Sabău la cald, imediat după meci.

S-au dovedit a fi cuvinte spuse la supărare sau, probabil, un semnal de alarmă pentru conducere. În fond, un mesaj pe care Ioan Ovidiu Sabău îl transmisese și în momentul în care a semnat din nou cu Universitatea Cluj: echipa are nevoie de transferuri bune și de obiective mari. Pe fir a intrat inclusiv primarul Emil Boc, care în tandem cu președintele Radu Constantea l-au convins pe ”Moț” să se liniștească și să aștepte perioada de mercato din iarnă.

ADVERTISEMENT

Așadar, prima mutare a fost făcută în urmă cu 24 de ore, când Universitatea Cluj a adus un fundaș central brazilian, Thalisson Kelven. Doar că, surpriza plăcută pentru fani va fi anunțată doar zilele următoare. Asta, pentru că, din informaţiile FANATIK, Universitatea Cluj a reușit să bată palma cu fostul atacant senegalez Mamaou Thiam, plecat în Kuweit.

Mamadou Thiam se întoarce la Universitatea Cluj

Atacantul a impresionat în tricoul clujenilor sezonul trecut, în ciuda faptului că venise pe Cluj Arena ușor supraponderal, din postura de jucător liber de contract. Prestațiile sale și modul în care lovea mingea i-au atras atenția chiar și lui Gigi Becali, însă miliardarul nu a fost dispus să plătească 500.000 de euro pentru a-l avea pe senegalez.

ADVERTISEMENT

”Îl avem pe Compagno, dar să fie și dublură. Să vedem, e un jucător din zona Clujului. Poate îl luăm împrumut, poate îl cumpărăm (n.r.- pe Thiam), vedem”, declara patronul celor de la FCSB în acel moment. În cele din urmă Thiam a ajuns în Kuweit, la Al Arabi, singura echipă dispusă să-i plătească clauza de reziliere de 500.000 de euro.

Doar că, fotbalistul care a înscris de 11 ori în 33 de meciuri pentru U Cluj, nu s-a adaptat în Kuweit și a căutat cu disperare o ieșire din această situație. Interesant, Thiam a reușit să înscrie două goluri chiar în urmă cu o zi, în victoria celor de la Al Arabi de pe terenul celor de la Khaitan, scor 4-0.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Mamadou Thiam va reveni la Cluj-Napoca sub formă de împrumut, până în vară, iar U Cluj va suporta doar o parte din salariul său, diferenţa fiind achitată de Al Arabi, clubul care îl are sub contract pe atacant. Cele două părți au bătut deja palma și e de așteptat ca Mamadou Thiam să semneze zilele următoare și să fie anunțat oficial.

La Al Arabi, liderul din Kuweit, Mamadou Thiam a înscris 4 goluri în 5 partide, fiind lăsat în afara lotului de mai multe ori. Considerat un tip modest, care își vede de treabă, Thiam nu a ținut niciodată să plece de la Universitatea Cluj, însă oferta arabilor a fost considerată atunci de nerefuzat, atât de jucător, cât și de club.