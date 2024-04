Atacantul sud-african de 1 milion de euro, propus la FCSB pentru sezonul viitor: „E pe lista de 12” Agentul lui a făcut anunțul

din sezonul următor. Conform informațiilor FANATIK, un alt jucător de peste ocean se află pe lista lui Gigi Becali pentru grupele Champions League.

Cine este atacantul sud-african de 1 milion de euro: „E pe lista de 12”

La Spotlight Superliga, noul show marca FANATIK, show care este live în fiecare zi de marți, de la ora 15:00, Alin Grigore, moderatorul emisiunii care se poate vedea pe site-ul FANATIK.RO, a dezvăluit în exclusivitate cine este atacantul din Africa de Sud, propus la FCSB pentru sezonul viitor.

„Tshegofatso Mabaso, un atacant sud-african care a fost propus la FCSB. Are 27 de ani, a fost propus la FCSB și se află în lista de 12 jucători din Africa de Sud pe care FCSB îi urmărește. Are 11 goluri în 20 de meciuri pentru Orlando Pirates, echipă din Africa de Sud. Are 1,79 înălțime, dar din informațiile noastre, nu a fost acceptat la FCSB, deci lista se reduce cu un jucător.

Acest Tshegofatso Mabaso nu va veni la FCSB, dar este interesant un alt detaliu. În presa din Africa de Sud, agentul acestui jucător spune că atacantul este dorit de FCSB: „FCSB îl vrea, echipă care este pe primul loc în Superliga din România și probabil va juca în UEFA Champions League.

Vorbim și cu alte cluburi pentru jucătorul meu, dar el acum trebuie să fie cu gândul doar la sfârșitul de sezon din Africa de Sud”. Cassica, impresarul jucătorului, spune că FCSB l-ar dori. Noi, din informațiile pe care le avem la FANATIK, știm că FCSB nu-l vrea, chiar dacă se afla pe listă. Jucătorul nu este, cumva, pe gustul lui Gigi Becali”, a dezvăluit Alin Grigore în exclusivitate pentru FANATIK.RO și Spotlight Superliga.

Augustin Călin: „Jucătorii din Africa sunt foarte muncitori”

Augustin Călin, fostul tehnician care a mai antrenat prin Burkina Faso în urmă cu aproximativ 20 de ani, despre calitățile jucătorilor din Africa de Sud.

„E clar că nu am auzit de el, dar dacă a fost dorit la FCSB înseamnă că are o valoare. Impresarul a vorbit exact ce trebuia, trebuie să se concentreze pe finalul de sezon la clubul său și în același timp i-a crescut și puțin cota spunând că FCSB îl dorește și că va juca în Champions League.

Îi crește cota jucătorului și dacă nu se va transfera la FCSB, sigur va găsi ceva bun după aceea. Este un impresar care știe ce vrea. Am antrenat în 2006-2007 în Burkina Faso, o grupă de tineret 18-19 ani și mi-a plăcut foarte mult experința cu jucătorii din Africa. Erau foarte dornici să învețe, foarte muncitori, inteligenți, doar condițiile de viață m-au făcut să sufăr, dar munca cu jucătorii mi-a plăcut.

Jucătorii din Africa sunt foarte inteligenți și adaptabili. La 1,79 probabil că are o viteză, are o tehnică, lucruri care pot face diferența. Nu-și permite nimeni să propună un jucător care nu are valoare. Automat se compromit acei scouteri, acei impresari, dacă jucătorul nu are valoare”, a declarat Augustin Călin la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

Atacantul sud-african de 1 milion de euro, propus la FCSB pentru sezonul viitor