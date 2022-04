Atacul aerian asupra Rusiei, ultima umilință pentru armata rusă. Noua strategie a Moscovei de a cuceri regiunea Donbas, pusă în pericol

Deșii oficialii Kremlinului au susținut în mod repetat că armata rusă deține controlul total asupra spațiului aerian, vineri dimineața au acuzat Ucraina că au bombardat un depozit de petrol din orașul Belgorod, în ceea ce pare a fi o nouă misiune spectaculoasă executată de forțele ucrainene.

După ce săptămâna trecută forțele ucrainene au reușit să scufunde o navă de transport a marinei ruse în portul Berdeansk, vineri dimineața două elicoptere de atac ucrainene au reușit să bombardeze cu rachete , situat la 40 de km nord de graniță și la 80 de km de orașul ucrainean Harkov, asediat de trupele ruse încă de la începutul invaziei. Doar în urmă cu trei zile, ministrul apărării rus, Sergei Shoigu, declarase că forțele aeriene ucrainene sunt practic „anihilate”.

Guvernatorul regional a declarat că două elicoptere ucrainene au traversat teritoriul Rusiei vineri dimineața, zburând la altitudine joasă pentru a nu detectate de către radarele inamice, au lansat mai multe rachete asupra unui depozit de combustibil din Belgorod, același oraș unde în urmă cu trei zile a avut loc o explozie la un depozit de muniție. A fost pentru prima dată de la începutul războiului când Rusia a raportat un atac aerian ucrainean pe teritoriul său.

Atacul de vineri reprezintă o nouă umilință pentru armata Rusiei, care a declarat săptămâna trecută că forțele aeriene ucrainene au fost „practic distruse”. Armata ucraineană reușise anterior să lovească teritoriul Rusiei doar cu rachete lansate de la sol.

Mai multe înregistrări postate pe rețelele de socializare au surprins cele două elicoptere de atac cum au lansat mai multe rachete asupra instalațiilor petroliere. Deși oficialii ruși au susținut că este vorba despre un atac al armatei ucrainene, autoritățile de la Kiev au refuzat să confirme această operațiune.

„Incendiul de la depozitul de petrol a avut loc ca urmare a unui atac aerian al a două elicoptere ale Forțelor Armate ale Ucrainei care au pătruns pe teritoriul Rusiei la altitudine joasă”, a spus Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii. De cealaltă parte, a declarat doar că nu poate să confirme dar nici să nege informațiile privind un atac efectuat de forțele ucrainene.

În urma atacului opt depozite de combustibil au luat foc, iar alte opt erau în pericol să ia foc și ele în urma incendiului. Fiecare dintre aceste rezervoare avea o capacitate de circa 2.000 de tone de combustibil, ceea ce înseamnă că Rusia e posibil să fi pierdut circa 16.000 de tone de combustibil, suficient pentru a alimenta 13.000 de tancuri T-72.

Imediat după atacul asupra depozitului de combustibil la benzinăriile din localitate s-au format cozi uriașe, populația intrând aparent în panică la posibilitatea unor noi atacuri ale ucrainenilor. Mai mult, din , se pare că locuitorii Belgorodului au fost șocați să afle că aviația ucraineană mai are încă elicoptere după ce autoritățile de le Kremlin au anunțat că toate elicopterele Ucrainei au fost distruse în primele șase ore ale invaziei.

There are Massive Lines at Gas Stations in the Belgorod Region of Western Russia after a Ukrainian Helicopter Assault destroyed an Oil Depot in the City, Russian Citizens in the area Fear more Ukrainian Strikes as some people begin to Panic and Stock up on Essential Goods.

— OSINTdefender (@sentdefender)