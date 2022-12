Atanas Trică joacă la CSA Steaua, dar se gândește deja la revenirea la CS Universitatea Craiova: „În vară o să mă întorc. Vreau să fiu campion de iarnă”

, însă atacantul abia așteaptă să revină la Universitatea Craiova.

Atanas Trică, concluzii după cel mai bun an din cariera sa: „A fost un vis devenit realitate și m-am gândit la bunicul meu”

Atanas Trică a reușit să marcheze primul gol în Liga 1 chiar împotriva lui Dinamo și speră să calce pe urmele lui Ilie Balaci: „Acest an 2022 a fost cu foarte multe reușite pentru mine. Începem cu primul gol în Liga 1 și sunt fericit că am reușit să dau și primul gol la Liga 2.

Nu mi-a venit să cred când am dat primul gol în Liga 1. A fost un vis devenit realitate și m-am gândit și la bunicul meu. Nu am avut niciodată discuții cu el despre acest lucru, nu am simțit că pot să vorbesc cu el despre astfel de lucruri”, a spus puștiul de 18 ani pentru .

Fiul lui Eugen Trică a povestit una dintre amintirile de suflet legată de Ilie Balaci: „Fix înainte să moară, am făcut un pariu că bat lovituri libere mai bine decât el și sunt 100% convins. A zis că își rupe toate legitimațiile dacă e așa. Sunt încrezător și acum că bat mai bine decât el. A fost un fotbalist imens”.

Dragostea pentru CS Universitatea Craiova și de ce a acceptat să joace la Steaua: „A contat un pic că tatăl meu a jucat acolo”

Atanas Trică a dezvăluit care a fost momentul în care s-a îndrăgostit de echipa din Bănie: „Am simțit o legătură foarte puternică de Universitatea Craiova abia după ce a murit bunicul meu. Am văzut la televizor meciul cu FCSB, fix când a murit, și ce atmosferă a fost ceva incredibil”.

Eugen Trică a fost decisiv în alegerea lui Atanas să joace la CSA: „A contat un pic faptul că tatăl meu a jucat la Steaua, să fiu sincer. E un club foarte frumos. Sper să mă dezvolt cât mai bine din punct de vedere fotbalistic. Tata a jucat o parte foarte importantă în acest transfer. Îmi zicea în fiecare zi ‘Hai să vezi ce frumos o să fie, ce suporteri au’. Datorită lui am luat o decizie rapidă”.

și a explicat ce relație are cu el: „Tata avea nesimțirea aia fotbalistică, mi se pare ceva incredibil. Eu nu o am, asta îmi lipsește, din păcate. Și nu se poate antrena, o ai sau nu. Noi doar despre fotbal vorbim. Dacă n-ar fi fotbalul, probabil nu ne-am suna (n.r. – zâmbește). Când el era la Viitorul Pandurii, i-am dat gol. Atunci m-am simțit foarte nasol”.

Atanas Trică e deja cu gândul la Craiova: „E nasol pentru cei care o să rămână la anul la Steaua”

Atanas Trică e dezamăgit că CSA Steaua nu poate promova în Liga 1, deși se află pe primul loc: „E nasol pentru cei care o să rămână la anul la Steaua, pentru că nu pot promova. Încă n-am primit o ofertă pentru a continua aici din vară. Dacă cineva o să-mi propună acest lucru, o să vedem”.

Atacantul speră să îmbrace din nou tricoul lui CS Universitatea Craiova și are planuri mari pentru sezonul viitor: „N-am auzit nimic de vreun demers pentru a putea să promoveze. Cred că dacă se făcea ceva important în acest sens, aș fi auzit. Aș vrea să promoveze Steaua în Liga 1, iar în următorul an să fiu campion de iarnă cu Craiova.

În vară o să mă întorc la Craiova. Al treilea obiectiv pentru 2023 este să am cât mai multe goluri la Craiova. N-am mai vorbit cu nimeni de la Universitatea în ultimul timp”, a declarat nepotul lui Ilie Balaci pentru sursa citată.