Atentat la siguranţă și viață, cu complicitatea CNAIR și autorităților locale. “Uliţa groazei” din Corbeanca prinde contur, deşi raportul expertiză arată că decizia este ilegală

Așa cum FANATIK scria de săptămâna trecută, liniștea și siguranța locuitorilor mai multor străzi din Corbeanca sunt pe cale să fie date total peste cap de o decizie a CNAIR de a direcţiona fluxul de trafic spre şi dinspre DN1 prin satele comunei, dincolo de Autostrada A0.

Includerea străzilor Ogorului şi Codrului în fluxul de trafic intens este ilegală

, iar frustrarea este cu atât mai mare cu iniţiativa CNAIR sfidează normele elementare de securitate. Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară confirmă, ba chiar alimentează temerile, constatând că deschiderea unui acces prin tranzitarea străzilor Ogorului şi Codrului către DN1/în/din satele din comuna Corbeanca (Tamaşi, Ostratu, zona Paradisul Verde, etc.) nu poate susţine un trafic de tranzit în condiţii legale, aşa cum se prezintă situaţia în teren.

Expertiza tehnică realizată de inginerul Veronel Uţă relevă că străzile Ogorului şi Codrului sunt străzi de categoria a V-a, care asigură accesul la locuinţe şi sunt folosite pentru servicii curente sau ocazionale, străzi care nu au nici măcar trotuare. Pietonii ar fi astfel expuşi în permanenţă pericolelor în cazul creşterii valorilor de trafic, aşa cum s-ar întâmpla după punerea în aplicare a deciziei CNAIR.

“Dacă luăm în analiză strada Ogorului, lăţimea părţii carosabile este de 4,5 metri, fără trotuare, dar şi mai grav este că sunt zone cu strangulări ale părţii carosabile cu lăţimea de 4 metri din gard în gard al locuinţelor, chiar cu construcţiile aproape de gardul de împrejmuire”, se arată în raportul de expertiză. Pentru a înţelege exact situaţia, trebuie spus că în categoria V de drumuri intră cele cele cu o bandă de circulaţie cu condiţia asigurării unor platforme de încrucişare, cele două străzi amintite neîndeplind nici măcar aceste minime condiţii.

Cât de departe sunt Codrului şi Ogorului de cerinţele minime legale pentru a susţine fluxuri mari de maşini o reflectă situația din teren. Aşa cum este în prezent traficul pe DN1, pe strada Codrului lăţimea părţii carosabile ar trebui să fie de 7 metri, cu două benzi pe sens, şi trotuare de minim 60 cm de fiecare parte a drumului, asta în condiţiile în care în momentul de faţă lăţimea maximă a platformei este de 6,5 metri, însă pe anumite zone cu strangulări lăţimea nu este mai mare de 4 sau 5 metri.

“Cât priveşte strada Ogorului, practic este imposibil să se facă legătura cu DN1, sau chiar un tranzit de pe strada Codrului fiind permanent pericol de accidente cu pierderi de vieţi omeneşti”, se arată în raportul de expertiză. În plus, pe aceste străzi nu există sisteme de colectare şi dirijare a apelor din precipitaţii, iar după ploile abundente apa bălteşte pur şi simplu pe şosea. În plus, specialiştii mai avertizează că aceste drumuri se vor deteriora în mai puţin de un an, în special după trecerea unui anotimp friguros, după ce vor fi deschise traficului intens.

Soluția “temporară” care va dura cel puţin trei ani

CNAIR pare să fie însă de neînduplecat în faţa acestei situaţii şi a pericolelor şi a confirmat într-un răspuns la solicitarea localnicilor afectaţi de situaţie că “pentru a asigura continuitatea circulaţiei pe strada Codrului din localitatea Corbeanca s-a găsit o variantă temporară de acces până la construcţia unui pasaj rutier, care va permite tranzitarea Autostrăzii de Centură a Capitalei, în condiţii de siguranţă şi confort; varianta provizorie va fi construită cât va fi construită cât mai curând posibil şi va tranzita un sector de drum din cadrul lotului 2 al A0 Nord, care momentan nu este practicabil”.

Viceprimarul comunei Corbeanca, Adrian Snagoveanu, a confirmat pentru FANATIK că această soluție “temporară” a CNAIR va fi pusă în practică în cel mai scurt timp. “Deja am văzut că au făcut podeţele. Văd că s-au mişcat destul de repede, mi-au trimis la Prămărie şi răspunsul de la CNAIR. Cred că într-o lună de zile vor da drumul traficului”, ne-a declarat acesta. El a adăugat că secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, i-a spus că această soluţie “temporară” va dura maxim trei ani.

Starea de lucruri care se prefigurează nu are cum să fie pe placul rezidenţilor, după cum ne-a Vadim Cuşnarencu, jurnalist şi în Corbenca, în zona străzilor Codrului și Ogorului, cele care vor fi transformate în adevărate “Uliţe ale groazei”. “Comunitatea locală dorește soluția legală. Păstrarea străzii Codrului conform proiectului, fără a tranzita A0. Codrului să fie în practică așa cum apare pe hârtie, paralelă cu A0 și fără conexiune la DN1”, ne-a spus acesta.

, sugerează că o eventuare congestionare a zonei nu ar fi din vina companiei pe care o conduce. “Eu ce pot să vă spun este că o stradă se va asigura continuitatea, astfel încât comunitatea respectivă să nu rămână izolată, deşi n-ar fi rămas izolată, pentru că avem acces în DN1. Dar era impropriu practic să izolăm vatra comunei de cartierul respectiv şi vom asigura continuitatea prin trecerea peste autostradă pe acea porţiune care nu va fi dată în circulaţie. Până când vom realiza o investiţie separată astfel încât să fie asigurată continuitatea. Există mai multe variante, una dintre ele cea care v-am expus-o anterior, iar a doua pe Lotul 1, care începe undeva tot de la Corbeanca, puţin mai sus, spre Autostrada Bucureşti-Piteşti, să realizăm acolo acel pasaj denivelat”, a spus Pistol, pentru FANATIK.

În privinţa străzilor amintite mai sus, Ogorului şi Codrului, acesta a declinat orice responsabilitate a CNAIR. “Acelea nu sunt străzi în administrarea Companiei, sunt străzi locale, drumuri comunale. Aceea este responsabilitatea autorităţii locale. Nu sunt drumuri care sunt în administrarea noastră, iar noi nu vom face altceva decât acel pasaj, să respecte acelaşi gabarit pe care îl are acum drumul”, a mai spus el. “Noi vom asigura acea continuitate, dar practic nu vom introduce trafic suplimentar. Va fi doar traficul de acolo, local. Nici măcar nu va exista acces în autostradă, va fi doar asigurarea continuităţii drumului comunal”, a completat Cristian Pistol.

În acest caz greul circulaţiei va fi preluat de strada Ogorului, stradă cu caracter rezidenţial ce va fi transformată într-o adevărată “Uliţă a groazei”, unde nu se pot face încrucişări de autovehicule şi unde drumul nu are o lăţime mai mare de 4 metri. De asemenea, aici se află cel mai mare parc din Corbeanca, spre şi dinspre care se deplasează copii şi adulţi, cu biciclete şi trotinete, mame cu copii cărucioare, toţi pe carosabil pentru că, aşa cum am amintit, strada nu are trotuare.

CNAIR a luat decizia “şmechereşte” sau în necunoştinţă de cauză

Rezidenţii din zona străzilor vizate nu sunt convinşi de buna credinţă a CNAIR şi chiar vor să dea în judecată compania pentru neajunsurile pricinuite, considerând că legea este încălcată în mai multe rânduri.

“Poziția CNAIR este una fie șmecherească pentru a susține interese locale, fie una luată în necunoștință de cauză. Oricare ar fi, nu ne liniștește deloc și, dacă va rămâne astfel, va ajunge în justiție și în fața organelor de anchetă. Am explicat prin multiple documente trimise către CNAIR, Primăria Corbeanca, Ministerul Transporturilor, Consiliul Județean Ilfov și UMB Spedition faptul că deschiderea străzii Codrului peste A0 nu este conformă cu PUG, din documentele publice disponibile. Am explicat că deschiderea temporară a acestei străzi, Codrului, între 2020 și septembrie 2023, a generat în fapt un trafic infernal spre și dinspre DN1. Aceasta este problema, de fapt, traficul uriaș pe strada Codrului.

Vadim Cuşnarencu, localnic: “Vi se pare temporar trei ani să te ferești zi de zi pentru viața ta și a celor dragi?”

Acum, deschiderea acestei străzi peste A0 va lega DN1 prin complexul de străzi Radarului-Codrului-Ogorului, străzi cu case de locuit și pietoni pe care mașinile gonesc cu viteză. Strada Codrului este conform proiectului închisă. Așadar, miza mieroasă, aparent naivă și disimulată în declarații binefăcătoare a d-lui Pistol, alături de CNAIR a și a instituțiilor amintite mai sus este aceasta: unii vor să gonească cu orice preț spre și dinspre DN1 pe străzi rezidențiale, fără trotuare și printre pietoni. Și își asumă orice risc pentru asta, ei și superiorii lor. Menționez că acum, cu Codrului închis conform proiectului, se poate ajunge pe DN1, dar pe alte străzi, pe care lumea chiar le folosește – scrie negru pe alb în expertiza trimisă astăzi către CNAIR. Repet, miza de a deschide Codrului voalat pentru „binele comunității”, în fapt nu face decât ca unii să aibă acces la DN1, deranjând și punând la propriu în pericol viața unei comunități.

Spune domnul Pistol că este o „deschidere temporară de 3 ani”. Vi se pare temporar trei ani să te ferești zi de zi pentru viața ta și a celor dragi? Comunitatea nu mai dorește să se teamă pentru viața personală la fiecare pas realizat în afara curților, așa cum a fost între anii 2020 și septembrie 2023. Am experimentat, a fost îngrozitor, frică la fiecare pas, iar un om a fost lovit de mașină și s-a trezit intubat la spital, cu șoferul fugit de la locul accidentului și nici acum identificat. Cei care decid acest lucru să își asume legalitatea acțiunilor ce vor urma, atât la nivel de instituții, cât și persoană privată”, a declarat, pentru FANATIK, Vadim Cuşnarencu.

Localnicii vor deschide acţiune în justiţie împotriva “Uliţei groazei”

Acesta demontează explicaţiile directorului general al CNAIR, argumentându-şi poziţia cu concluziile din raportul de expertiză tehnică. “Spune domnul Pistol că strada Codrului va traversa peste A0 pentru a nu izola comunitatea? Acest lucru nu este adevărat. Am trimis documentația din expertiza tehnică, alături de informațiile locale, conform cărora comunitatea este legată acum pe străzile Floarea Soarelui și Cantonului. Și cum a zis chiar dl. Pistol. „continuitatea este asigurată de DN1”. De aceea, nu este nici o nevoie de a modifica strada Codrului și a o deschide. „Continuitatea Codrului” și „izolarea comunității” – ambele nu au legătură cu practica, dorința fiind în fapt un traseu spre DN1.

Comunitatea a semnat în număr a peste 100 de familii în opoziție la deschiderea străzii Codrului. Avem grădiniță cu 700 de copii, avem singurul și cel mai mare parc din Corbeanca pe traseul de viteză ce va deveni disponibil grație inițiativei d-lui Pistol, CNAIR și altor instituții. De aceea, comunitatea se opune acestei „binefaceri”, pentru că nu vrea să se teamă la fiecare pas pentru viață când iese pe stradă. Am trăit temporar acest lucru, știm cum este, trebuie să se oprească. Iar legea este de partea noastră.

Autoritățile să respecte legea, suntem în anul 2023. Și dacă nu vor de bună-voie, vom trece la justiție și vă vom ține la curent cu fiecare pas legal, dar și cu evenimentele de trafic ce vor urma pe străzile Codrului-Ogorului, evenimente pentru care instituții și persoană vor răspunde legal separat”, ne-a mai spus jurnalistul rezident în Corbeanca.

De altfel, pericolul reprezentat de deschiderea acestor străzi traficului intens se desprinde şi din concluzia raportului de expertiză tehnică, unde se avertizează că fără măsuri de reabilitare a celor două drumuri există permanent posibilităţi de accidente, atât între autovehicule, dar şi cu privire la accidentări de locuitori ai acestor două străzi.