Atentat terorist asupra unui autobuz cu soldați, în Siria. 18 morți și 27 de răniți. Video

Un adevărat măcel a avut loc, joi după amiază, în Siria. Vizat de atac a fost un autobuz al armatei.

Cel puţin 18 soldaţi au fost ucişi şi 20 răniţi după într-un autobuz militar.

Incidentul s-a semnalat pe o șosea în apropiere de Capitala Damasc, informează , citând autoritățile locale.

”Un autobuz militar aflat în suburbiile Damascului a fost ținta unui atentat terorist cu un dispozitiv exploziv care a fost instalat anterior.

Atacul a dus la moartea a 18 soldați”, a anunțat agenția oficială de presă SANA. ”Alți 27 au fost răniți”, se mai arată în raportul oficialităților.

A video in circulation of the Fourth Division’s military bus that was targeted with an IED on the Sabura road in rural Damascus, killing 18 regime members and injuring 20 others.

— Levant 24 (@Levant_24_)