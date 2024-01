Atmosferă de sărbătoare în Giulești. Partida a fost întreruptă de torțe și artificii + scenografia prezentată de olteni

Cei 10.000 de fani prezenți pe stadion au creat o atmosfera de excepție, chiar și atunci când echipa lor favorită a fost condusă de oaspeți, din minutul 25, după reușita lui Albu. Cu siguranță cel mai interesant moment al meciului a fost mini spectacolul de artificii prezentat de ultrașii din Giulești, care au aprins cerul.

Partida a fost întreruptă de torțe și artificii + scenografia prezentată de olteni

, mai ales că multe dintre artificii au zburat în teren, alături de torțe. Au contribuit la ”torcidă” și ultrașii de la Peluza Sud Craiova, cu un mesaj din serialul cu gangsteri Peaky Blinders.



”Look down on earth and see the seeds you have sown”, alături de silueta unui personaj din acest serial. De remarcat că oltenii au venit însoțiți de câteva sute de fani, îmbrăcați în negru, care și-au încurajat, de asemenea, neîntrerupt echipa.

Un detaliu remarcat de persoanele prezente la meci, ultrașii de la Peluza SUD au încercat să aprindă torțe la început de meci, însă arsenalul a fost relativ slab, semn că jandarmii și-au făcut treaba și mai nimic nu a trecut de filtru. O întâmplare pe stadioanele din România.

Atmosfera s-a încins cu adevărat, însă, în minutul 43, când Krasniqi a reușit să restabilească egalitatea pentru Rapid. De altfel, atmosfera devenise tensionată după ce Craiova a deschis scorul, iar din tribună tot mai mulți oameni păreau că-și pierdeau răbdarea cu jucătorii și cu Cristiano Bergodi.



Cu toate acestea, suporterii au revenit la viață după golul egalizator și presiunea devenea tot mai mare pentru oaspeți. A fost chiar momentul în care rapidiștii au afișat un mesaj ironic la adresa Peluzei SUD Craiova, pe care au acuzat-o că este ghidată de ”bani”.

”Roata banului dictează destinul sudului” a fost primul mesaj afișat de rapidiști, după care a urmat ”Mândria voastră de oltean, îngropată de un moldovean”. Deși în prima repriză cele două galerii și-au văzut ”de treabă” și nu au avut nimic de împărțit, un alt mesaj al rapidiștilor a ”detonat” atmosfera.



”Veniți din sate uitate de lume să susțineți o echipă fără nume”, a fost mesajul care i-a determinat pe olteni să reacționeze dur, astfel că injuriile s-au instalat pe Giulești. Un alt mesaj dur a fost ”galerie de derbedei, transformată în mititei”.

Printre înjurături a avut loc, totuși, și un moment frumos. La pauza meciului o frumoasă domnișoară a fost cerută în căsătorie și, din fericire pentru toată lumea prezentă pe stadion, aceasta a răspuns ”DA” din toată inima. Asta, în timp ce de la boxele stadionului se auzea muzică romantică italiană.