Au apărut noi probleme cu sigla și palmaresul Rapidului. „Nu cred că e exagerată comparația cu niște șacali” Video exclusiv

FCSB și Dinamo trec prin probleme și procese lungi și anevoioase cu privire la identitate, însă nici Rapidul nu stă fără emoții din acest punct de vedere. ce riscă „alb-vișiniii” dacă vor pierde în instanță.

Victor Angelescu, enervat de toate piedicile puse Rapidiului: „Așa sunt. Șacali au fost și la vechiul Rapid. Nu e o comparație exagerată”

Patronul Rapidului, Victor Angelescu, a lămurit subiectul procesului în care este implicat clubul cu privire la folosirea actualei sigle și îi liniștește pe suporteri.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt probleme față de ce era acum un an. Sunt niște procese și cred că în ianuarie mai este un alt termen. Nu va mai putea nimeni să folosească acea siglă. Când un club își revine și crede că mai poate să câștige acolo ceva, pune toate piedicile necesare. Așa sunt. Șacali au fost și la vechiul Rapid. Nu e o comparație exagerată”, a fost discursul acid al lui Victor Angelescu .

Cu toate acestea, omul de afaceri e de părere că Rapid are șanse mari să câștige acest proces: „Eu sunt 90% sigur că nu pierdem, dar nu sunt judecător. Pur și simplu dacă pierdem, nici noi nici ei nu avem sigla, fiecare am înregistra-o și probabil am intra în alt proces. Obiectul procesului e că lichidatorul Rapidului spune că această siglă a fost înregistrată cu rea credință”.

ADVERTISEMENT

Chiar și în cazul în care Rapid pierde procesul, „alb-vișiniii” vor putea înregistra din nou sigla. Sub aceeași sancțiune ar putea intra însă și o altă siglă a clubului: „Dacă se dovedește asta, practic ar trebui reînscrisă. Până atunci nu o să putem folosi. Mai este o siglă cu Giuleștina, însă nu este folosită”.

Victor Angelescu anunță că Rapid și-ar putea schimba sigla: „Orice club care se respectă face asta”

Victor Angelescu a dat exemplu marile cluburi din Europa, care pe parcursul istoriei și-au modificat sigla oficială a clubului de mai multe ori: „Eu cred că vom câștiga până la urmă. Pe viitor cred că orice club care se respectă schimbă sigla. Dar să o facem când dorim noi.

ADVERTISEMENT

Sigla a fost creată de domnul Copos, nu era a Rapidului. Juventus, Milan și-au schimbat și ele sigla”, a închis acest subiect oficialul Rapidului.