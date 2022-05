Au fost Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu jefuiți de femeia care le făcea curățenie în casă? „Am simțit-o că e alunecoasă”

Cristina Șișcanu a mărturisit pe rețelele de socializare că a descoperit că femeia care o ajuta la curățenie îi fura din casă.

Cristina Șișcanu, șocată de gestul femeii care o ajuta la curățenie

Cristina Șișcanu a povestit pe Instagram o întâmplare care a șocat-o. Vedeta TV și soțul ei au angajat o femeie care venea să îi ajute la curățenie de două ori pe săptămână.

„Aveam o doamnă, zic că aveam, că n-o mai am, care ne ajuta la curățenia în casă, vedea de două ori pe săptămână. Am luat-o noi, dar tot timpul am fost cu inima strânsă pentru că am simțit-o că e alunecoasă și nu mi-a inspirat încredere niciodată”, a povestit aceasta pe Instagram.

Chiar dacă nu a avut niciodată prea mare încredere în aceasta, a încercat să treacă mereu peste lucrurile mici – cum ar fi că femeia respectivă se servea singură cu mostrele sale de cosmetice.

Totuși, o întâmplare a făcut-o pe soția lui Mădălin Ionescu să realizeze că cea care trebuia să îi ajute la curățenie le mai fura lucruri din casă.

După ce a tot încercat să își găsească încărcătorul de la telefon, lucru pentru care i-a cerut ajutor acestei femei, ea a luat-o la goană.

Femeia a fugit când a fost întrebată de încărcător

Chiar fără a fi acuzată de nimic, respectiva femeia care trebuie să facă curățenie în casă, a luat-o la fugă când a fost întrebată de acest încărcător.

După acest incident, au decis să nu o mai cheme pe doamna respectivă.

„Îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător.

A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă”, a povestit aceasta pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au avut casa spartă de hoți acum câțiva ani, așa că nu mai țin bani în casă.