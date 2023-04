Au rămas fără mami și tati. Ionuț a murit la doi ani după ce soția sa, Cristina, a încetat din viață la nașterea celui de-al doilea copil, o adevărată dramă pentru familia care trece prin cele mai grele momente. Cristina și Ionuț, un cuplu din Corabia, Olt, nu se gândeau niciodată că soarta le va fi atât de cruntă.

Au rămas fără mami și tati în doar doi ani

Originari din Corabia, județul Olt, cei doi aveau un copil, erau o familie fericită și au decis să mai aducă pe lume un micuț. Zis și făcut, însă femeia murea tragic, chiar la naștere, cu câteva zile înainte de Crăciun, în urmă cu doi ani. Îndurerat, bărbatul dădea vina pe medici pentru că soția sa a murit, potrivit

“Soția mea era însărcinată în 38 de săptămâni. . Pe data de 17 decembrie doamna doctor care i-a supravegheat naşterea a fost de gardă şi ne-a chemat pentru internare. Am ajuns la ora 9.00, i s-a făcut un control, i s-a spus că micuțul este ok și că totul este bine. I s-au dat două fiole de calciu şi ni s-a spus să venim la ora 1.00.

Am vorbit cu ea la telefon, pe Facebook, pe cameră, avea perfuzii, mi-a spus că i s-a băgat calciu, că au început să o ia durerile mai tare şi, ultima dată când am vorbit cu ea, la 5.45, a mers la baie, a eliminat o baltă de sânge. Asistenta i-a spus atunci că e placentă. Nu am mai vorbit cu ea de la 5.45, iar 5.35 a născut. A născut natural”, explica atunci bărbatul.

, iar soțul considera că aceasta putea fi salvată, însă medicii au dat dovadă de neglijență. ”Mi-a recunoscut că s-a pierdut un timp până a venit de acasă doctorul. De la ora 6 jumătate când a născut, ea abia la ora 2 noaptea a fost trimisă la Craiova. A fost trimisă la Craiova deoarece nu i se mai găseau vene ca să i se bage sânge. A fost trimisă fără pungă de sânge, a făcut stop cardio-respirator în ambulanță și a ajuns la Craiova decedată. Au fost aproximativ 7 – 8 ore de chin pentru ea, trebuia să o trimită de prima dată.

După operație, trebuia să stea la terapie intensivă, pentru a i se pune un ventilator, dar mi s-a spus cu toate locurile erau ocupate. Deci a stat fără ventilator, fără nimic, s-a pierdut mult timp chemând un doctor chirurg de acasă, deși exista un medic în spital“, mai povestea atunci Ionuț.

La nici doi ani de la moartea femeii, inima lui Ionuț a mai încetat să bată, astfel că cei doi copii ai cuplului au rămas acum fără părinți. Se pare că dorul de soție și suferința de a rămâne singur cu doi copii i-a produs lui Ionuț un infarct. Printre ultimele mesaje postate de Ionuț pe Facebook, înainte să moară, e cel al unui scriitor cunoscut.

”Atunci când suferi înseamnă că este necesar să schimbi ceva la tine, la gândurile şi percepţiile tale sau la felul în care trăieşti. Suferinţa este un semnal de alarmă care te invită la conştientizare şi schimbare. Scopul firesc este eliberarea de suferinţă, nu acceptarea ei. Gândeşte-te că atunci când eşti bolnav fizic îţi doreşti să faci orice pentru a te însănătoşi. De ce procedezi altfel atunci când este vorba de suferinţă psihică? De ce continui să accepţi, să crezi că este ceva benefic în a-ţi duce crucea sau în a te autoabuza la nesfârşit?

În plus, atunci când trăieşti pe o frecventă negativă, când viaţa ta este presărată de durere, frică, tristeţe, depresie, furie, frustrare, nemulţumire, vei atrage şi mai multe situaţii care rezonează cu starea ta actuală. Nimeni şi nimic nu te poate salva de tine însuţi, miracolele nu se întâmplă fără ca tu să acţionezi şi nu vei primi niciun premiu sau vreo statuie pentru tot ceea ce alegi să înduri. Vrei să fii liniştit, fericit şi împăcat cu tine însuţi? Caută să te eliberezi de suferinţă – fie prin schimbarea felului în care trăieşti, fie prin modificarea gândurilor şi percepţiilor tale”, scris bărbatul.

Așa cum era de așteptat, prietenii și apropiații familiei au împânzit pagina de Facebook a decedatului cu mesaje de susținere. “Cât ghinion să aibă acești 2 copilași ? Mama Cristina a murit la nașterea celui mic, astăzi a plecat în Cer și Ionuț Alfred . Erau clienții mei de mulți ani, de câteva zile el mi-a scris pentru niște haine…dar e târziu. ???? Păcat de acești copii frumoși, rămași orfani atât de mici”, a scris un prieten, printre sutele de mesaje.