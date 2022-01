29 de ani de la moartea actriței Audrey Hepburn. Povestea celei mai frumoase femei din toate timpurile și dramele care i-au marcat viața

Astăzi, 20 ianuarie 2022, se împlinesc 29 de ani de când Audrey Hepburn s-a stins din viață. Regretata actriță a părăsit această lume pe data de 20 ianuarie 1993, după ce s-a luptat, vreme de câteva luni, cu un diagnostic crunt: cancer.

Cine a fost Audrey Hepburn

s-a născut în districtul Ixelles din Bruxelles pe 4 mai 1929, fiind unicul copil al lui Joseph Victor Anthony și al Ellei van Heemstra, el – fost consul onorific, ea – baronesă olandeză. Datorită vieții pe care familia ei o trăia atât în Belgia, dar și în Marea Britanie și Olanda, Audrey Hepburn învățase să vorbească fluent olandeză, franceză, engleză, italiană, dar și spaniolă.

Problemele au început pentru ea atunci când avea vârsta de șase ani. Părinții au divorțat și, din cauza războiului, s-a mutat cu mama ei în Arnhem, un oraș din Olanda. Pe lângă faptul că nu îl mai avea pe tatăl său alături, cunoscuta actriță a suferit în acea perioadă și de malnutriție. A dezvoltat astfel o anemie acută și probleme respiratorii.

A reușit să-și găsească tatăl abia în anul 1960 și l-a sprijinit din punct de vedere financiar până când acesta a murit.

Audrey Hepburn, balerină, model și actriță

Pasionată de balet, după război, a umat o școală din Amsterdam, iar pentru a se putea întreține a început și cariera de model, lucrând pentru diverși creatori de modă. Problemele de sănătate, dar și înălțimea pe care o avea au determinat-o pe Audrey Hepburn să renunțe la balet și să se ocupe mai mult de actorie. Succesul l-a cunoscut în 1953 atunci când a primit rolul principal în filmul “Vacanță la Roma”, rol pentru care a câștigat și Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Așa a devenit apreciată și a primit, ulterior, o mulțime de roluri în diferite filme, cum ar fi “Mic dejun la Tiffany”, “Sabrina” sau “My Fair Lady”.

Două căsnicii, două divorțuri

S-a căsătorit în 1954 cu actorul Mel Ferrer. După 14 ani de căsnicie, au divorțat în anul 1968. Și-a refăcut viața, un an mai târziu, cu Andrea Dotti, un psiholog italian, și s-au stabilit împreună în Elveția. În anul 1982 s-a produs separarea și de acesta. Au existat zvonuri conform cărora Andrea Dotti o înșela pe actriță cu femei mai tinere. A devenit mamă de două ori, având doi băieți: Sean Hepburn Ferrer și Luca Dotti.

Audrey Hepburn a avut ulterior o relație cu actorul Robert Wolders, care a durat până când actrița s-a stins din viață.

Audrey Hepburn, relație ascunsă cu John F. Kennedy

Audrey Hepburn și , ar fi avut o relație ferită de ochii lumii în anul 1954, el fiind căsătorit cu Jacqueline Kennedy. Conform scriitorului Christopher Andersen, politicianul fusese cucerit de actriță prin felul ei de a fi și spunea despre ea că era “obraznică în pat”.

Audrey Hepburn, aventură cu partenerul din filmul “Sabrina”

Puțini sunt cei care știu că Audrey Hepburn a avut o aventură cu partenerul din filmul “Sabrina”. William Holden era atunci căsătorit, însă voia să divorțeze pentru cunoscuta actriță. Când a aflat că William suferise o vasectomie în trecut, Audrey l-a părăsit. Ea își dorea o familie numeroasă.

Audrey Hepburn, considerată opusul lui Marilyn Monroe

Actrița Audrey Hepburn a reușit să atragă atenția asupra ei datorită imaginii noi pe care o crea: avea mișcări grațioase și maniere aristocrate. În anii ’50 se vorbea despre ea ca fiind exact opusul contemporanei sale, Marilyn Monroe. De asemenea, potrivit standardelor de atunci, Audrey Hepburn era considerată prea slabă și prea înaltă (avea 1,70m înălțime).

În anul 2014, Audrey Hepburn a fost desemnată “Cea mai frumoasă femeie din toate timpurile”, în urma unui sondaj al televiziunii americane QVC. A fost o sursă de inspirație pentru Hubert de Givenchy și un simbol al eleganței.

“Little black dress”, stil impus de Audrey Hepburn în filmul “Mic dejun la Tiffany”

În filmul “Mic dejun la Tiffany”, Audrey Hepburn a purtat o rochie neagră, care era accesorizată cu manuși negre, lungi, și ochelari de soare supradimensionați.

Creată de Hubert de Givenchy, celebra rochie neagră a fost votată cel mai frumos obiect vestimentar feminin din istoria filmului și a fost vândută, în anul 2006, cu 462 000 de lire sterline.

Top 10 filme cu Audrey Hepburn

Breakfast at Tiffany’s – 1961

Vacanță la Roma – 1953

Sabrina – 1954

My Fair Lady – 1964

Cum să furi un milion – 1966

Așteaptă până se întunecă – 1967

Funny Face – 1957

Charade – 1963

Povestea unei călugărițe – 1959

Doi la drum – 1967

Audrey Hepburn a fost EGOT

EGOT descrie o persoană care a reușit în carieră să câștige un premiu Emmy, unul Grammy, unul Oscar și unul Tony. Regretata actriță se numără printre cele 17 personalități care au reușit să fie un EGOT.

Audrey Hepburn, model pentru femeile din lumea întreagă

După succesul răsunător al filmului “Vacanță la Roma”, în care Audrey Hepburn a avut rol principal, femeile de pretutindeni au adoptat stilul actriței. Devenise la modă peste tot în lume tunsoarea scurtă, cămășile încheiate cu nasturi și fustele strânse pe talie.

Audrey Hepburn, Ambasador UNICEF al Bunăvoinței

În anul 1980, actrița Audrey Hepburn a fost numită Ambasador UNICEF al Bunăvoinței. A fost implicată în diverse acțiuni de ajutor al comunităților sărace din Asia, America de sud și Africa. S-a dedicat acestei misiuni în ultimii săi ani de viață.

A murit în locuința sa din Vaud, Elveția

Audrey Hepburn a început să aibă probleme de sănătate în anul 1992, luna septembrie, atunci când a acuzat dureri abdominale puternice. În noiembrie a decis să facă investigații amănunțite și astfel a aflat că suferea de cancer abdominal. Din păcate, diagnosticul aflat tardiv a arătat că actrița era într-o stare inoperabilă. A murit pe 20 ianuarie 1993, în casa ei din Elveția, Cantonul Vaud.

După moartea actriței Audrey Hepburn, copiii nu au reușit să se înțeleagă cu privire la avere, iar de acest aspect s-a ocupat un judecător. Sean Hepburn Ferrer, fiul cei mare al regretatei actrițe, a scris o carte despre ea în tinerețe, atunci când își dorea să devină balerină, și nu actriță – Little Audrey’s Daydream: The Life of Audrey Hepburn.

De asemenea, în anul 1994, cei doi copiii ai lui Audrey Hepburn au pus bazele unei fundații caritabile “The Audrey Hepburn Children’s Fund”. Luca Dotti și Sean Hepburn Ferrer au vrut să ducă mai departe munca mamei lor.

Cinci cele mai cunoscute citate ale lui Audrey Hepburn