Augustin Viziru își face meseria cu plăcere, dar e dezamăgit de salariul actorilor: ”Trebuie să ridicăm ștacheta”

Augustin Viziru s-a făcut remarcat cu mulți ani în urmă, atunci când apărea în toate telenovelele românești, interpretând rolul unui ”băiat rău”.

De la acea vreme, pe lângă serialele românești de pe ”Acasă TV”, Viziru a mai putut fi văzut și în filme, dar și în emisiuni de la noi. Ultimul reality-show pe care .

Augustin Viziru, nemulțumit de cât câștigă din actorie

Însă, ajuns la 41 de ani, privind la toată cariera sa, dar și la banii din conturi, Augustin Viziru se declară nemulțumit de cât câștigă din actorie. Deși în fața lui Radu Țibulcă nu a vrut să recunoască ce rol i-a adus cel mai mare venit, Augustin Viziru a spus că multă vreme a fost considerat cel mai scump actor de la noi.

”Eu eram considerat un actor scump. Dar eu, în același timp, în comparație cu ce se întâmpla, mi se părea foarte puțin. Am fost la un casting de curând și am dat probă și toată lumea aplauze, apoi am ieșit afară, era toată lumea: ‘Îmi pare rău, Augustin. Nu avem buget pentru tine. De ce m-ai mai chemat atunci’?”, a spus Augustin Viziru în podcast-ul lui Radu Țibulcă.

În același podcast, actorul spune că de vină pentru salariile mici din breasla în care activează sunt mai mulți, însă puterea de a schimba ceva este chiar la cei care intră în rolul atâtor personaje.

Vedeta spune că ajuns să nu se simtă satisfăcut financiar și din cauza discrepanțelor în ceea ce îi privește pe actorii românii și cei din străinătate.

Viziru este de părere că dacă ar fi ajuns să își facă meseria în altă țară, precum SUA, Italia, Spania, Germania sau Franța, acum ar fi ajuns milionar.

”În America puteam să iau câteva milioane pe an”

Ideea este că piața de la noi e ca peste tot. Dacă nu o să ne mobilizăm toți actorii, pentru că sunt foarte mulți actori talentați, pentru că noi avem actori talentați, nu o să scăpăm de mentalitatea: Lasă că vin eu pe mai puțin.

Trebuie să ridicăm o ștachetă la care toți actorii să putem să ne permitem să trăim din treaba asta bine. Păi, dacă mă nășteam în America, nu mai trebuia să fac nimic niciodată. La 1.200 de episoade filmate? În America puteam să iau câteva milioane pe an.

Ideea este că nu sunt bani ca afară, dar sunt. Se duc prin alte părți banii. Noi nu avem nici piața necesară, nu avem banii pe care i-ar avea Germania la un proiect sau Spania, Italia, Franța. Acolo sunt alte audiențe. Sau în America. la 300 de milioane de oameni sunt alte audiențe față de aici”, a mai completat actorul.

”Am jucat foarte mulți ani la cazino”

Însă, tot el recunoaște că milionar nu a ajuns nici din cauza A fost o vreme când Augustin Viziru, nu era ”băiat rău” doar în telenovele, ci și în viața reală, așa cum spune chiar el.

Dependența de cazinouri l-a dus de multe ori pe actor de la extaz la agonie, însă nu regretă nimic, ba chiar este fericit că și-a trăit viața așa cum a vrut, iar acum este un bărbat ce se mândrește cu familia și cariera sa.

”Știe toată lumea că am jucat foarte mulți ani la cazinou. De fiecare dată când apăreau reacții că joc la cazinou, eu eram șocat de ce, de parcă jucam pe banii lor. Eu cu banii mei făceam ce voiam eu. La 14-15 ani făceam o mie de dolari din biliard, jucam toate jocurile posibile, luam bani de la cămătari. Intram leu în cazino și ieșeam pisică.

Nu regret, chiar dacă am pierdut foarte mulți bani la cazino de-a lungul anilor, în același timp cred că dacă nu jucam la cazino și deschideam o afacere, dădeam faliment. Așa, m-am distrat. Am făcut tot ce am vrut eu pe lumea asta. Mi-au plăcut jocurile mereu, dar de 5-6 ani nu mai joc nimic”, a spus actorul care de aproximativ șase ani nu mai merge la jocurile de noroc.