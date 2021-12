Augustin Viziru vorbește pe față despre dependența de jocuri. “Am luat bani de la cămătari”

Cunoscutul actor a făcut dezvăluiri din perioada în care își cheltuia toți banii prin cazinouri.

Câștiga sume colosale, dar și pierderile suferite erau pe măsură.

Augustin Viziru a explicat de ce a decis în urmă cu aproape șase ani să nu mai pună piciorul în sălile de jocuri sau în cazinouri.

Augustin Viziru vorbește pe față despre dependența de jocuri

S-a făcut remarcat după ce a jucat în mai multe seriale și filme. Viața sa în afara platourilor de filmare este demnă însă de scenariul unui film.

Actorul nu s-a sfiit și a recunoscut în faptul că ani de zile a fost dependent de jocurile de noroc. A câștigat sume enorme de bani, dar au fost perioade în care a ajuns să se împrumute de la cămătari. A intrat pentru prima dată într-o sală de jocuri la vârsta de 12 ani. La 15 ani câștiga 1000 de dolari la biliard.

“Eu la 12 ani veneam la 3 dimineața acasă. Tot timpul mi-a plăcut pe stradă, golăneala, ca să zic așa. Până la vreo 11 sau 12 ani am stat în Vitan și pe stradă aveam vecini care cunoșteau tot ce înseamnă lumea interlopă pe vremea aia. Mă lipeam de ei.

Am mers la Universitate, pe colț acolo era un club de biliard cu două mese. Când am intrat acolo, la o masă se juca biliard și cealaltă era plină cu bani. Era acoperită cu bani și eu am rămas șocat.

Se juca pe foarte mulți bani. Asta se întâmpla în 1992 sau 1993, se juca pe dolari, mărci, lei.”, a dezvăluit actorul în podcastul lui Radu Țibulcă.

“Am luat bani de la cămătari”

Ușor, ușor a devenit dependent și nu s-a mai putut opri o lungă perioadă de timp. În urmă cu aproape șase ani a decis să nu mai pună piciorul într-o sala de jocuri. Nu regretă însă nimic. A trăit așa cum și-a dorit.

“Când începeam să pierd, începea adrenalina. Ăla era drogul de care aveam eu nevoie. Senzația aia. Luam bani de la cămătari, îți dai seama. Dacă venea unul în cazinou și-mi zicea să iau un milion de euro să joc, luam.

Fenomenul cazinou, despre asta e vorba. Mi-au plăcut jocurile întotdeauna. Dar de vreo cinci ani, șase, nu mai joc nimic, niciun joc. Pentru că nu mai pot să îl stăpânesc.

Am învățat după atâția și atâția ani. Eu de ce jucam, de fapt, la cazinou? Pe mine nu mă încânta ideea de a câștiga. Câștigai, băgai câteva mii în buzunar, te duceai la club, te distrai, era o normalitate”, a mai spus