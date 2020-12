AUR rămâne ferm pe poziție: „Nu facem coaliţie de guvernare cu nimeni, nu intrăm în cârdășie cu ei”

Chiar dacă în spațiul public se vorbește tot mai mult despre o posibilă colaborare cu Partidul Social Democrat în viitorul legislativ, Alianța pentru Unirea Românilor rămâne fermă pe poziție. Prin vocea copreședintelui George Simion, formațiunea politică dă asigurări că nu se va îndrepta nici spre stânga, nici spre dreapta.

„Nu facem alianţă, nu facem coaliţie de guvernare cu nimeni. Discutăm fără probleme în văzul lumii, nicio problemă, pentru că trebuie să ajungem să punem oameni valoroşi la conducerea ţării, dar nu intrăm în cârdăşii cu ei”, a anunțat controversatul om politic printr-un mesaj publicat în mediul online.

După ce a produs surpriza în alegerile parlamentare și a devenit cea de-a patra forță politică a țării, AUR promite să refacă traseul din campania electorală pentru a le mulțumi cum se cuvine votanților săi. „Valul acesta nu poate fi oprit, este speranţa românilor pentru independenţă, pentru suveranitate, pentru libertate, care vor să trăiască din bogăţiile Românei”, susține Simion.

AUR refuză categoric orice coaliție: „Nu intrăm în cârdășii cu ei”

„Acum ne sună televiziunile. Să ne mai lase, că în timpul campaniei ne ignorau. Avem contact direct între noi. Închideţi televizoarele mincinoase, avem Facebook-ul, avem legătură directă, revoluţionăm clasa politică românească.

Am început cu câteva mizerii pe care le-am alungat din scena publică şi mergem mai departe. Şi cum am promis noi? Nu facem alianţă, nu facem coaliţie de guvernare cu nimeni, nici cu aşa-zisa stângă, nici cu aşa-zisa dreaptă.

Noi suntem alianţă, suntem Alianţa pentru Unirea Românilor. Da, ne vedem, discutăm public, am discutat cu toţi din Parlament. Discutăm fără probleme în văzul lumii, nicio problemă, pentru că trebuie să ajungem să punem oameni valoroşi la conducerea ţării, dar nu intrăm în cârdăşii cu ei.

Am promis că ajung din nou pe fiecare palmă de pământ românesc pe unde am trecut pe timpul campaniei, chiar dacă intrăm sau nu în Parlament. Am venit să le mulţumim românilor care au avut încredere în noi.

Vă mulţumesc că nu aţi mai votat nici cu stânga, nici cu dreapta, că aţi votat anti-sistem şi că aţi fost alături de o forţă democratică, o forţă patriotică. Valul acesta nu poate fi oprit, este speranţa românilor pentru independenţă, pentru suveranitate, pentru libertate, care vor să trăiască din bogăţiile Românei.

Prea mult ne-au înjosit alţii şi ne-au făcut, din păcate, să plecăm peste hotare. Jumătate din generaţia mea, jumătate din colegii mei de liceu, din colegii de la facultate, din colegii de la masterat sunt peste hotare şi nu mai putem îndura aşa ceva”, a afirmat George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor.

