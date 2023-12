Aurelian Chițu, după calificarea în ”sferturile” Cupei: ”Așa suntem noi, nu știi la ce să te aștepți”

Amuzat de situație, atacantul a recunoscut că FCU Craiova este o echipă imprevizibilă, care poate bate pe oricine sau poate pierde cu oricine, în funcție de zi. De altfel, în urmă cu doar câteva zile, FCU Craiova pierde la Universitatea Cluj, scor 1-2, după o partidă în care oltenii au reușit un singur șut pe poartă.

Aurelian Chițu, după calificarea în ”sferturile” Cupei

”La meciurile cu noi nu știi la ce să te aștepți. Acasă cred că jucăm destul de bine. Ne-am propus în astea patru meciuri să scoatem maximum din ele. Cei din conducere și-au dorit ca noi să trecem mai departe. Suntem toți bucuroși. Toți jucătorii lor (n.r. de la FCSB) sunt de valoare. Am meritat victoria, am fost echipa mai bună în seara asta”, a declarat Aurelian Chițu.

, lucru recunoscut inclusiv de Darius Olaru. De altfel, fotbalistul celor de la FCSB le-a cerut coechipierilor săi să se trezească înainte de meciul cu CFR Cluj, pentru a nu pierde partida din Gruia din această etapă de SuperLigă. ”Nu știu de unde, pur și simplu nu ne mai facem jocul nostru, ne lipsește încrederea. Jocul nu merge, nu avem nici rezultate. Cupa era un obiectiv de-al nostru, din păcate n-am reușit să-l îndeplinim. Trebuie în campionat să adunăm puncte acolo.

Din păcate în ultimii ani s-a întâmplat asta (n.r. am sacrificat Cupa). Am încercat să intrăm bine de pe bancă. Suporterii ne-au încurajat, sperăm să avem altă atitudine. Trebuie să avem altă atitudine, dacă nu vom schimba ceva vom pierde partida. Trebuie să ne strângem toți, să dăm ce avem mai bun”, a declarat Darius Olaru la final de meci.

, într-un duel care în mod tradițional era câștigat de bucureșteni. Cu toate acestea, conducerea celor de la FCSB, în frunte cu Gigi Becali, nu par interesați de Cupa României și au trimis în teren un prim 11 alcătuit din multe rezerve, care nu au reușit să facă față tăvălugului FCU 1948.

Adrian Mititelu poate fi în sfârșit un patron fericit

Victoria îl va mulțumi cu siguranță pe Adrian Mititelu, patronul care aștepta de ani de zile ca echipa sa să învingă pe FCSB. De altfel, în urmă cu mai multe luni, tot după o înfrângere în fața rivalei FCSB, Adrian Mititelu anunța în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu se va lăsa până nu-i bate pe bucureșteni, cel mai posibil ”anul acesta”.

Iată, Adrian Mititelu s-a ținut de cuvânt, după modelul Dorinel Munteanu. ”Nu am putut să dorm deloc. M-a râcâit și meciul și situația asta, care m-a dat peste cap. Noi știam că vom mai avea un meci foarte greu. Știam că ei au un plus de meciuri amicale. Ei au avut ritm. Pe noi plecarea lui Janeiro ne-a dat peste cap, a trebuit să schimbăm puțin programul și jocurile și am pierdut două jocuri din calendar.

Și așa pauza e mică. Dacă nu îți faci jocurile e greu. Și am întâlnit și cea mai în formă echipă la început de campionat. Dar nu înfrângerea m-a dezamăgit, că până la urmă am jucat cu o echipă care oricând te poate bate. În prima repriză nu am contat, diferența a fost foarte mare.

Vă promit că anul ăsta îl bat cel puțin o dată. Când îi e lumea mai dragă să mă țină minte toată viața. Nu am nicio îndoială că voi fi în play-off. La ce echipă avem, eu nu mă înșel, chiar dacă aseară am arătat deplorabil pe alocuri. Nu asta e imaginea noastră. Noi în două meciuri intrăm în priză și când intrăm în priză vom fi foarte foarte buni”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.