Aurelian Temișan, împins de la spate să se însoare cu Monica Davidescu? Dezvăluiri tulburătoare

Aurelian Temișan s-a dezbrăcat de secrete și a făcut publice detalii incredibile din viața de familie. Cum a ajuns s-o ceară pe Monica Davidescu în căsătorie, misterul legat de numele fiicei lor și cărui fenomen paranormal incredibil susține că a fost protagonist.

Aurelian Temișan, „cel mai însurat om din lume”. De 30 de ani este cu Monica Davidescu

Aurelian Temișan spune despre el că este perceput ca fiind arogant. Teo Trandafir la caracterizat, ca fiind „cel mai însurat”. în ciuda faptului că de succes și de admiratoare nu a dus vreodată lipsa.

„Cel mai însurat om din lume ești tu. N-am văzut om mai însurat. Toată lumea e însurată și nu prea. Eu am văzut însurați cu piciorul un pic scrântit în altă parte, cu un ochi fugit”, i-a spus Teo Trandafir invitatului său.

Prin urmare, Aurelian Temișan a explicat că în viață este vorba de alegeri. Însă recunoaște că nu a știut de la început că actrița este aleasa sa. Motiv pentru care i-a luat mai bine de un deceniu să se decidă.

„E vorba de construcție. În ianuarie 2025 fac 30 de ani de când sunt cu Monica. E chestie de ce vrei, de fapt, de la viața asta. Că dacă acum 30 de ani când am cunoscut-o pe Monica mi-ar fi zis cineva, ‘Vezi că vei rămâne cu ea cel puțin 30 de ani’. I-aș fi zis, ‘Măi, băiete, ce-ai?’. Nici după doi ani, nici după trei. Păi dacă după 11 ani ne-am căsătorit…”, a dezvăluit Aurelian Temișan.

Împins de la spate să se căsătorească?

De fapt, Aurelian Temișan spune că Monica Davidescu a trecut prin teste înainte de a-i devenit soție. Ba chiar a fost, într-un fel sau altul, impulsionat să facă pasul cel mare. E drept, însă, că avea și el în mintea cererea, care a fost una de-a dreptul inedită.

„Am trecut-o prin toate furcile caudine. Până când a zis nașu’, care ne era prieten la vremea aia, ‘Știi ceva? Eu zic să-i căutăm un băiat bun fetei ăsteia, că tu n-ai de gând s-o iei. Trece timpul și e păcat. E tânără, e frumușică…’. Eu aveam planul, exact în anul ăla, fără să știe Daniel, a venit propunerea.

Momentul cererii, 13 ianuarie 2000. (…) Am făcut o masă, la un moment dat au venit doi chitariști. Au venit și la noi, au început să cânte și nu mai plecau. Și le-am mulțumit și unul dintre ei mi-a dat o cutie.

Și am deschis-o și mai are o cutie. (…) Și așa vreo șapte-opt cutiuțe. Și când am ajuns la ultima, am deschis-o, i-am spus Monicăi, ‘Vrei să…?’. Asta a fost modalitatea. Noi am mers pe clasic, dar cu surpriza de rigoare”, a povestit Aurelian Temișan.

Aurelian Temișan, secretul căsniciei cu Monica Davidescu

Relația cu Monica Davidescu a rămas la fel de frumoasă și după căsătorie, ei devenind, astfel, unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi. Artistul nu consideră că există o rețetă, dar ține cont de câteva ingrediente pentru a păstra armonia.

„Nu cred că există vreo formulă sau vreo rețetă. Dacă există vreo rețetă a longevității și a cum să menții o relație în cuplu, să mi-o arătați și mie. Măcar să văd dacă are dreptate. Aș face o comparație cu ce trăiesc eu de 30 de ani încoace. Sunt multe la mijloc: respect, păstrarea intimității fiecăruia”, a mărturisit Aurelian Temișan.

Nici să lucreze împreună cu soția nu i se pare o corvoadă: „De la ea am învățat ce înseamnă să stai în scenă drept, ce înseamnă să faci… nu să te faci că faci, ce înseamnă să răspunzi partenerului de scenă, să-i dai replica cum trebuie”.

Dora le-a întregit familia

Familia creată de Aurelian Temișan și Monica Davidescu a fost întregită de Dora, Numele fiicei lor, a descoperit juratul de la Te cunosc de undeva de curând, ascunde și un mister.

„Știi ce am descoperit de curând pe tastatura telefonului? Că Dora corespunde tastelor 3, 6, 7, 2. 3 iunie ’72, data mea. Numele a fost pus de Monica. Pentru că Monica, în primul rând, a jucat primul rol în facultate, Dora Dulebov, o rusoaică.

I-a plăcut numele. Cât a prezentat în bar, acolo unde ne-am și cunoscut în ianuarie ’95, a prezentat cu numele de Dora David, era numele ei de scenă și Dora vine de la dorință. Atât de mult ne-am dorit”, s-a confesat Aurelian Temișan.

Cele trei temeri ale lui Aurelian Temișan și fenomene paranormale

Aurelian Temișan a vorbit și de cele trei mari temeri ale sale, calamitățile naturale: „Singurele frici pe care le am sunt cele trei calamități la care n-ai ce să faci. Restul le faci: incendii, cutremure și inundații. Sunt cele trei fenomene la care nu ai cum să răzbați. Mi-e frică pentru toți.

Aș prefera să-i știu pe ei în siguranță, dacă ar fi să aleg. Mi se pare normal să gândesc așa. Am 51, fac 52, am trăit frumos până acum. Le-am trăit pe toate și bune și rele. Le-am trăit, m-au călit. Și dacă ar fi să aleg, aș spune, ‘Doamne, mulțumesc, ne vedem în următoarea, în următorul portal’.

Aurelian Temișan nu a studiat fenomenele paranormale, dar spune că le-a experimentat. El a povestit câteva episoade pe care le-a trăit în copilărie și care ar stârni curiozitatea multor persoane.

„N-am studiat, dar cred. La 10-12 ani, am experimentat o chestie… Somnul de după-amiază, ăla de frumusețe. Cea mai bună poziție de somn cea întins, cu mâinile întinse. Și intram într-o stare de… levitație i se spune. Pe vremea aia nu aveam habar de așa ceva. Mă debarasam de mine și mă vedeam cum văd din cameră. Și la un moment dat, am deschis geamul și am plecat. Și făceam zboruri din astea destul de dese. Fără să știu ce înseamnă și fără să le atribui a ceva.

La un moment dat, știu că mi-am permis să zbor atât de sus și atât de departe încât nu am reușit decât cu greu să revin. Și mi s-a făcut frică și am renunțat. M-am relaxat atât de tare și mi-am indus o respirație încât am simțit că intru-n pat. Și în momentul ăla am început să mă văd din afară. Înainte de a mă culca deschideam geamul. După care mi s-a făcut frică și n-am mai putut”, a susținut Aurelian Temișan.

„E cu risc”

„Am fost la o emisiune cu profesorul Niță Aurel. L-am întrebat ce se întâmpla dacă… Mi-a zis că e cu risc. Rămâne corpul fără gazdă, cum ar veni și se poate întoarce altcineva. Și când te trezești să nu mai fii tu. E mai complicat. Și de aia se schimbă oamenii. Tu poți să rămâi să plutești până îți găsești o gazdă. Nu prea am vorbit. N-am vorbit despre treaba asta”, a completat artistul.