Meciul Austria – România are loc luni, 7 septembrie, cu începere de la ora 21:45, pe stadionul Worthersee din micuţa localitate Klagenfurt, în cadrul etapei a 2-a din grupa 1 a diviziei B a Ligii Naţiunilor.

LIVE Austria – România 1-1 (Baumgartner 17 / Alibec 3) – VEZI AICI MECIUL ONLINE

Min. 17 / GOOOL Austria! Baumgartner a egalat cu un voleu la care Tătăruşanu nu a avut replică.

Min. 9 / Austria a lovit bara prin Grillitsch.

Min. 3 / GOOOL România! Denis Alibec deschide scorul cu un şut din marginea careului.

UPDATE, 7 septembrie, ora 20:29 / S-au anunțat echipele de start:

Austria: A. Schlager – Lainer, Posch, Hinteregger, Ulmer – Grillitsch, X. Schlager – Baumgartlinger, Sabitzer, Baumgartner – Gregortisch. Selecționer: Franco Foda.

România: Tătărușanu – Burcă, Chiricheș, D. Grigore, Bancu – Maxim, Crețu, Stanciu – Deac, Alibec, Fl. Coman. Selecționer: Mirel Rădoi.

După prima rundă austriecii sunt la comandă, după ce s-au impus doar cu 2-1 în Norvegia, ratând multe alte ocazii, în timp ce tricolorii au scăpat printre degete cele trei puncte acasă cu Irlanda de Nord, scor 1-1, după ce au avut 1-o şi om în plus timp de o oră.

Este cel mai puternic test pentru oamenii lui Mirel Rădoi înaintea meciului vital de la Reykjavik, cu Islanda, din 12 octombrie, primul baraj pentru calificarea la turneul final al EURO 2020, care se va desfăşura sub această titulatură vara viitoare.

Austria – România în etapa a doua a Ligii Naţiunilor Live Stream PRO TV

Partida Austria – România se joacă luni, 7 septembrie, la Klagenfurt, localitate care se manifestă fotbalistic doar la nivelul ligii a treia din Austria, după ce a ratat în ultima etapă, incredibil, promovarea în eşalonul secund. Jocul este televizat în exclusivitate pentru România de postul PRO TV, dar îl puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Austria este cea mai puternică echipă din grupa noastră, care are ca obiectiv promovarea în Divizia A a ediţiei următoare, în timp ce pentru noi ţinta este evitarea locului 4, cel care ne-ar retrimite unde am fost în ediţia inaugurală, Divizia C şi de unde am fost promovaţi doar pentru că UEFA a modificat componenţa celor două prime divizii.

Formulă extrem de ofensivă a tricolorilor la egalul cu Irlanda de Nord

România a jucat într-o formulă extrem de ofensivă cu Irlanda de Nord, a avut cel puţin şase situaţii mari de gol pentru a se desprinde decisiv, însă fie portarul oaspeţilor a fost fenomenal, fie barele au ţinut cu el, ultima dată chiar în minutul 89, după ce insularii egalaseră nesperat la singurul lor balon trimis pe poarta noastră.

Însă jocul ne-a demonstrat că mai este mult de lucru pentru a intra cu adevărat bine în acest nou sistem tactic, iar marea problemă a fost lipsa de creativitate a omului din spatele vârfurilor, Ianis Hagi, care confirmă astfel pasa proastă prelungită prin care trece şi la club, la Glasgow Rangers.

Sunt posibile schimbări în formula de start

Cu siguranţă că la Klagenfurt nu vom mai putea juca în acelaşi sistem, pentru că va trebui să încercăm să facem faţă presiunii austriece, dar la fel de sigur este că vom avea spaţii mai mari decât cu Irlanda de Nord, pentru contraatac, pentru că echipa lui Frank Foda nu se înghesuie pe trei linii în propria jumătate.

Vor apărea, este ma mult decât probabil şi unele modificări în formula noastră de start, Burcă poate fi noul fundaş dreapta, Stanciu ar putea deveni decar şi să folosim doi închizători, iar Ianis Hagi să treacă pe bancă. Sunt multe variante, Mirel Rădoi ştie cel mai bine ce trebuie făcut. Casele de pariuri văd favorită Austria, dar cu cotă de 1,75, faţă de 4,20 cât a primit naţionala României, pentru care un gol marcat valoreză 1,55.