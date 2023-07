Avertisment îngrozitor pentru o actriță celebră: ”Voi de foc veți muri!”

a primit un avertisment îngrijorător. Marinela Chelaru, despre ea este vorba, a povestit un pisod halucinant care i s-a întâmplat. Deși a avut loc în urmă cu mulți ani, vedeta ține și acum minte fiecare cuvințel.

Celebra actriță Marinela Chelaru vorbește despre o experiență aproape paranormală

Marinela Chelaru este, fără discuție, una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Fosta componentă a trupei VOUĂ crede în destin și susține că tot ce i s-a întâmplat a fost datorită divinității. Actrița a povestit într-un interviu recent acordat pentru FANATIK despre o experiență care a marcat-o.

„Eram mică și mă duceam la bunica mea la țară. O femeie din sat mi-a spus că a trecut pe lângă o biserică noaptea. Erau luminile aprinse și a intrat în biserică. Acolo a găsit o femeie, s-a întors la ea și i-a spus: `Voi de foc veți muri`.

Copil fiind, am ținut minte, și sunt atentă mereu să văd ce ne dă Dumnezeu. Cred în puterea divină și acolo mă duc când îmi este greu. Eu sunt foarte speriată de lucrurile acestea”, a spus Marinela Chelaru.

Cum a ajuns Marinela Chelaru să fie colegă cu celebra actriță Elizabeth Hurley: „Câștiga într-o zi banii pe o garsonieră”

A jucat în filmele lui Lucian Pintilie, l-a avut coleg pe Victor Rebengiuc și alte nume mari din industrie. Puțini sunt cei care știu că actrița a jucat și pentru regizori de la Hollywood. Una dintre producții se numește Method, iar Marinela Chelaru a avut-o colegă de filmare pe actrița Elizabeth Hurley. Ne-a povestit experiența trăită, dar și ce diferență colosală de remunerație exista între actorii noștri și cei de la Hollywood.

„Am filmat și cu Elizbeth Hurley la Method. Eu aveam rolul în care mergeam la ea în casă să mă fac menajeră. Ea omora și bărbați și femei. Așa că mă omoară și pe mine și pe fiica mea. Filmam la o casă la Snagov. În momentul în care mă trăgea pe scări, mi-au pus băieții de la producție ceva să pot aluneca. Ea mă trăgea de picioare și am glumit spunându-i: `Elizabeth, vezi că nasc acum!` Și ea îmi spune că nu este nicio problemă că este ea acolo. Era mișto gagica.

Știi cât lua ea în 2003-2004 pe ziua de filmare Elizabeth Hurley? Ea lua pe zi cam cât costă acum o garsonieră la noi. Câștiga pe o zi de filmare 55 de mii de euro. Noi luam 200-300 de lei”, a povestit Marinela Chelaru pentru FANATIK.

Marinela Chelaru: „Elizabeth Hurley s-a speriat din cauza mea și a oprit filmarea”

Un moment de neuitat pentru Marinela Chelaru a fost cel în care colega sa a oprit filmarea din cauza talentului actoricesc al fostei componente a trupei VOUĂ. Actrița româncă își aduce aminte cu amuzament cum a „păcălit-o” pe Elizabeth Hurley.

„Eu făceam pe moarta, că era rolul meu, iar ea a oprit filmarea. A crezut că mi s-a făcut rău că prea bine jucam. I-am spus: `Îmi pare rău, draga mea, așa joc eu bine` Ea se speriase, oprise filmarea. Oricum e a întrebat de dinainte să începem secvența dacă sunt asigurată”, a mai spus actrița pentru FANATIK.

Actrița a fost trădată de cei mai apropiați oameni: „Ce să fac dacă am talent?!”

A atins succesul binemeritat și a muncit mult pentru a ajunge în vârf. Actriței i-au fost deseori puse bețe în roate de către cei mai apropiați oameni. A înțeles că nu trebuie să aibă încredere în nimeni.

„Am avut alături oameni invidioși care mi-au făcut mult rău. Încă mai există astfel de persoane în prejamă. Mi se întâmplă și acum să am parte de oameni răi. Și în tinerețe mi s-au pus bețe în roate. Ce să fac dacă am talent?! Te țin eu de mână, te împiedic cu ceva să ai talent?

Eu sunt zodia rac și am o intuiție foarte bună. Imediat îmi dau seama de oameni, dar când eram ami tânără nu băgam în seamnă intuiția. Eram foarte naivă. Eu iubesc omul și din acest motiv am fost trădată și am suferit de atâtea ori.

Nu trebuie să mai ai încredere în nimeni. Trebuie să lași acolo un spațiu pentru siguranța ta. Sunt și sensibilă și dacă mi-a zis cineva ceva, țin minte și după 40 de ani. Știu exact ce mi-a zis, când, de ce și în ce era îmbrăcat”, a mai susținut Marinela Chelaru pentru FANATIK.