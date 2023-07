Ce s-a ales de Marinela Chelaru: ”Era să o bat pe una de la pensii!”

a ajuns într-o situație la care nu s-ar fi așteptat. După o viață de muncă, celebra actriță a fost umilită la casa de pensii. Știmc ă Marinela Chelaru este un om vesel, bun și cu o energie debordantă. Mereu a făcut ce i-a plăcut și niciodată nu s-a uitat la bani. Acum, după 40 de ani de activitate în câmpul muncii actrița primește o pensie infimă. Și, ca umilința să fie dusă până la capăt, Marinela Chelaru a ajuns să fie pusă într-o situație critică la Casa de pensii.

Marinela Chelaru a trait o umilință de neimaginat la Casa de pensii. Iată ce a pățit

Cunoscuta actriță care ne-a adus zâmbetul pe buze ani la rândul cu grupul Vouă nu o duce prea bine. Marinela Chelaru are o pensie infimă de 1.400 de lei. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, actrița a fost pusă și într-o situație jenantă la Casa de pensii.

„Era să o bat pe una de la pensii că m-a luat cu fițe. Eu m-am dus recent și i-am dat femeii dosarul fără să îi spun nimic. Iar ea mi-a zis: `Și dacă aveți zece facultăți, tot una se pune!` Poftim?! Am văzut negru în fața ochilor. Mi s-a ridicat sângele în cap. Îmi venea să sar peste masă să o iau și la bătaie. Cum să îți bați în halul acesta joc de un om?!

Norocul a fost că soțul meu era lângă mine și m-a calmat. Nu ai cum să te comporți așa cu nimeni. Colega ei îi făcea semne că nu mă știe. I-am spus că nu este nevoie să mă cunoască. Și dacă eram femeie de serviciu, medic sau orice, ar fi fost urât ce a spus. Nu trebuie să mă știe lumea, nu am din astea. M-a enervat doar că s-a comportat așa cu un om, indiferent cine este”, a spus actrița pentru FANATIK.

Marinela Chelaru, despre colegii de breaslă: „Cornel Palade, Jean Paler au pensii la fel. Parcă am muncit în fabrică”

Iubita actriță a avut probleme de sănătate în ultima perioadă. Nu îi ajung banii pe care îi are și se simte neputincioasă și chiar revoltată când vede că și .

„Mi se dau 1400 de lei după 40 de ani de muncă. Sunt atât de supărată pentru că îmi este rău și nu mă pot ocupa de chestia asta. Nu am bani nici de medicamente, vorba aceea. Eu după 40 de ani de muncă am o pensie de Doamne ferește.

Treisprezece ani am fost educatoare, apoi profesoară de actorie șapte ani. Mi-am pus semne de întrebare pentru că am văzut că și alți colegi din industrie au pățit la fel. Cornel Palade, Jean Paler, mai multe nume mari. Parcă am muncit în aceeași fabrică.

Eu dacă nu îl aveam pe creștinul ăsta ( n.r. soțul), ajungeam să cerșesc la biserică. M-au chemat iar la Facultate de actorie să predau la catedră și poate o să mă duc, că nu se mai poate” a mai spus Marinela Chelaru pentru FANATIK.

Marinela Chelaru a împlinit 64 de ani. Ce regret are actrița

Actrița care a scris istorie cu grupul Vouă a ajuns la vârsta de 64 de ani. Marinela Chelaru susține că este norocoasă: are un soț care îi este mereu alături, prieteni și oameni care o iubesc. Cu toate acestea, .

„Au fost câțiva colegi de facultate pe care îi iubesc pe la mine. Sunt oameni minunați, dar știu cât de nebună sunt. A venit și vecina mea pe care o iubesc. Are 30 și ceva de ani și mereu spun că este fata mea. Așa ar fi trebuit să am și eu o fată, dar dacă nu mi-a dat Dumnezeu copii.

Am regretat că nu am avut copii, dar am fost educatoare. Timp de 13 ani am stat printre copii și știu care este treaba cu copiii. Eu știu de ce nu mi-a dat Dumnezeu copii: pentru că sunt nebună! Eu eram mamă din aia disperată. Nu se atingea nimeni de el. Ăla care se atingea de copilul meu: murea. Iubirea de copil este mai presus de toate. Așa că am spus: `Lasă doamne, cum vrei Tu că știi mai bine!`”, a povestit Marinela Chelaru.

Actrița, prea grijulie “Dacă aveam fată, țineam cuțitul sub pernă”

Și chiar dacă susține că „L-a lăsat” pe Dumnezeu să facă așa cum știe mai bine, Marinela Chelaru s-a închipuit în rolul de mamă. Îndrăgita actriță spune că ar fi fost mult prea grijulie cu fiica sau fiul său. “Mai stau de vorbă cu bărbatul meu și îi spun: „Ce ar fi ieșit din noi?”. Iar el îmi răspunde: „Era deştept ca mine!”. Dacă aveam vreo fată din aceea superbă, cu picioare lungi, nu ştiu ce făceam. O învăţam cum stau lucrurile, aveam grijă de ea, în timp ce ţineam cuţitul sub pernă.

I-aş fi dat sfaturi bune. Cea mai importantă lecţie pe care ar fi trebuit să o înveţe şi ea, şi oricine, este lecţia răbdării. Eu uneori mai dau din picior, nu am răbdare, dar m-am educat să am. Multe lucruri le-am rezolvat cu răbdarea. Am rămas și eu uimită de mine că am putut avea răbdare”, a mai dezvăluit spumoasa actriță pentru FANATIK.