Avertisment la U Craiova înaintea derby-urilor cu Farul, CFR și FCSB: „Nu îți mai trebuie spectacol, îți trebuie punctele”. Exclusiv

Universitatea Craiova are adversari dificili în următoarele trei runde din SuperLigă, iar prima formație redutabilă pe care o întâlnesc oltenii este Farul Constanța, luni, de la ora 20:00. Gabi Boldici a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că trupa lui Eugen Neagoe va avea confruntări grele cu CFR Cluj și FCSB.

Eugen Neagoe are parte de primele teste la Universitatea Craiova, formație care va purta adevărate lupte pentru cele trei puncte cu Farul Constanța, CFR Cluj și FCSB. În tur, gruparea din Bănie a obținut șase puncte din confruntările directe cu următoarele adversare, singura partidă pierdută fiind împotriva ardelenilor, scor 0-2.

În etapa cu numărul 24 din SuperLigă, , iar Gabi Boldici se așteaptă un meci spectaculos pe stadionul din Ovidiu. În acest sezon, oltenii s-au impus cu 4-3 în fața trupei antrenate de Gică Hagi, după ce constănțenii au condus cu 3-1 pe arena din Drobeta Turnu-Severin.

Gabi Boldici a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că viitori adversari din campionat vor sacrifica spectacolul fotbalistic, pentru a obține maximul de puncte împotriva . Fostul mare portar al oltenilor a jucat împreună cu Eugen Neagoe și cei doi au fost colegi în staff-ul lui Victor Pițurcă, iar acesta are încredere în „Geană”.

Ce impresie v-a lăsat Universitatea Craiova? A arătat bine cu FC Hermannstadt.

– Cu Hermannstadt în prima repriză au fost apatici, parcă nu aveau determinare în joc, însă repriza a doua a fost extraordinară. Cred că „Geană” a intrat în ei, pentru că este un antrenor care impune disciplină de fier atât în teren, cât și în afara terenului și s-a văzut în repriza a doua, a fost diferită.

Arată altfel Universitatea Craiova cu Eugen Neagoe pe bancă?

– Sperăm să fie o altă față, au trecut două meciuri doar. Vin trei meciuri de foc și sperăm să urcăm cât mai sus în clasament.

Îl cunoașteți foarte bine pe Eugen Neagoe, ați fost coleg cu el în staff-ul lui Victor Pițurcă?

– Am jucat cu el am fost și coleg cu el în staff. S-a văzut la ultimele echipe pe care le-a antrenat că a fost echipe, așa cum a format și la Universitatea Cluj, dar și în experiența de la Târgu Jiu. Am încredere că va face treabă foarte bună.

„Repriza a doua cu Sibiul ne-a dat speranța că echipa este pe un drum foarte bun și sperăm să tranșeze punctele”

Urmează trei partide de foc în SuperLigă, cât de greu este să obțină maximul de puncte din partidele cu Farul, CFR Cluj și FCSB?

– Depinde și de jucătorii pe care îi ai la dispoziție, vor interveni cartonașe și accidentări. Repriza a doua cu Sibiul ne-a dat speranța că echipa este pe un drum foarte bun și sperăm să tranșeze punctele. Meciurile cu Farul Constanța au fost cu goluri foarte multe. Sperăm și acum, dar să dăm noi mai mult cu unul.

Toate cele trei adversare pe care le va întâlni Universitatea Craiova se bat la titlu în România…

– Sunt echipe care s-au întârit în această perioadă de vacanță, Clujul și Farul. Sperăm că „Geană” își va mobiliza jucătorii, știind că este un tip mobilizator și vor tranșa aceste meciuri. O să fie o presiune mare la toate echipele, pentru că toate vor puncte.

Vor face în așa fel încât să sacrifice spectacolul în detrimentul rezultatului. Nu îți mai trebuie spectacol, îți trebuie punctele. Sperăm să fie mobilizați jucătorii și să se vadă acea determinare, răutate pe care noi oltenii o aveam pe teren, răutate în sensul bun al cuvântului.

Ce jucători v-a atras atenția până acum?

– Mi-a plăcut Alexandru Ișfan care a fost transferat de la FC Argeș, achiziție foarte bună, mi-a lăsat o impresie foarte bună. Mi-a plăcut și portughezul de pe linia de fund, Valerică Găman. Mihai Căpățînă este un jucător foarte generos la efort și aleargă foarte mult. În a doua repriză cu Hermannstadt s-a văzut o echipă schimbată, mi-a plăcut.

La portari cum stă Universitatea Craiova?

– Cel mai bine stăm acolo, la portari. Este concurență, tot timpul trebuie să ai concurență la portari. Portarul este decisiv, dacă și-a greșit portarul s-a schimbat tabela. Cei care vor prindre poarta vor face în așa fel încât să nu primească gol, să apere cât mai bine.

1 victorie și 1 rezultat de egalitate are Eugen Neagoe de la venirea la Universitatea Craiova

5 este locul ocupat de olteni în clasamentul din SuperLigă

41 de puncte a strâns formația din Bănie în 23 de runde