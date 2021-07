Avertismentul primit de Dinu Todoran înainte de debutul pe banca FCSB: „Nu are argumente”

Nana Falemi, fost jucător al FCSB, afirmă că este un antrenor bun, însă este de părere că are nevoie de timp că se impună pe banca vicecampioanei României. Fostul antrenor al celor de la Voluntari își face debutul ca antrenor pentru noua să echipă, într-o deplasare ce se anunță grea, .

„În momentul acesta nu are argumente de a se impune”

Într-un interviu acordat celor de la , Nana Falemi afirmă că Dinu Tudoran are capacitatea de a mobiliza un vestiar, doar că are nevoie de timp. „Eu cu Dinu Todoran am fost coleg la Petrolul. Este un super băiat, ştie cu ce se mănâncă fotbalul, ştie cum se face performanţa, dar rămâne de văzut ce va face la FCSB.

Acolo este greu de lucrat, este un alt nivel faţă de echipele pe care le-a mai antrenat şi va fi, cu siguranţă, un test pentru el. Fotbal ştie, are capacitatea de a mobiliza un vestiar, dar are nevoie de timp.

„Rămâne de văzut dacă va primi acest timp sau nu. În momentul acesta nu are argumente de a se impune în faţa lui Gigi Becali, dar rezultatele vor spune dacă are sau nu acest drept. Şi în cazul lui Reghecampf a fost la fel şi a reuşit în cele din urmă să aibă acele performanţe la echipă.

Eu îi doresc succes, întotdeauna a fost un tip vesel, pozitiv, dar atunci când vine vorba de muncă este ferm şi extrem de serios!”.

FCSB, în căutarea unui nou titlu dupa 6 ani

Echipa finanțată de Gigi Becali este în căutarea unui nou titlu după o pauză de 6 ani. Ultimul trofeu câștigat de “roş-albaştri” în campionat datează din 2015, când formația antrenată atunci de Costel Gâlcă a luptat până în ultima etapă cu ASA Târgu Mureș pentru titlul de campioană.

FCSB debutează joi seară împotriva celor de la Botoșani, partidă care dă startul noului sezon din Casa Pariurilor Liga 1. Dinu Todoran promite să aducă din nou titlul în Berceni.

Florinel Coman a revenit la antrenamente

Pentru FCSB, accidentarea lui Florinel Coman din luna martie a fost o lovitură teribilă în lupta pentru titlu. Echipa patronată de Gigi Becali a rămas pentru cele mai importante meciuri fără unul dintre cei mai buni jucători.

Fără să poată avea aportul lui Florinel Coman, FCSB a pierdut titlul din nou în faţa celor de la CFR Cluj, în ciuda faptului că a încheiat sezonul regulat pe primul loc. Însă, atacul roş-albaştrilor a suferit din plin.

Acesta a revenit la antenamente, aşa cum FANATIK , și are sanse destul de mari să revină pe teren în a doua etapă, când FCSB întâlnește una dintre contracanditale la tilu, Universitatea Craiova.

„Florinel a intrat în programul echipei. O să luăm o hotărâre, dar e în programul echipei”, a declarat Dinu Todoran la conferința de presă a FCSB-ului de dinaintea meciului cu FC Botoșani.