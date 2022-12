Aza Gabriela, planuri serioase pentru 2023. Fosta iubită a lui Dragoș Nedelcu a dat din casă

Fosta semifinalistă de la Vocea României 2015 are planuri serioase pentru 2023. a dat din casă și a dezvăluit ce vrea să facă în continuare din punct de vedere al carierei muzicale.

Aza Gabriela, idei surpriză pentru anul 2023. Ce vrea să facă fosta parteneră a lui Dragoș Nedelcu

Aza Gabriela se concentrează pe domeniul profesional și își dorește să aibă putere de muncă să poată finaliza toate lucrurile pe care le are în plan pentru 2023. Frumoasa blondină are câteva proiecte de suflet pentru anul ce vine.

În plus, fosta iubită a lui Dragoș Nedelcu spune că vrea să aibă parte de sănătate, 2022 fiind unul destul de bun pentru ea. Și-a cumpărat mașină nouă și urmează să se mute curând într-un apartament mai spațios.

„Deja am filmat câteva proiecte care vor veni în anul 2023 și voi avea lansări foarte multe, muzică multă. Eu îmi dau toată puterea în anul care vine.

Vreau să arăt mai mult decât am arătat până acum și sper să fie un an bun și cu foarte multe realizări pe plan profesional. Nu în ultimul rând, îmi doresc să am sănătate pentru că am avut mici probleme cu sănătatea anul acesta.

Mai ales acum, la final de an. Acum sper să fiu bine și să încep în forță”, a mărturisit Aza Gabriela pentru .

Aza Gabriela, despre începuturile carierei muzicale

Aza Gabriela a plecat din orașul natal la vârsta de 17 ani pentru a-și urma cel mai mare vis. s-a mutat la București și a început să cânte într-o formație, lucru care a ajutat-o să fie independentă financiar.

Cântăreața recunoaște că s-a maturizat mult mai repede decât fetele de vârsta sa, asta pentru că a început să fie pe propriile picioare încă din adolescență. Nu le-a mai cerut bani părinților și a continuat să meargă pe drumul său.

În plan sentimental Aza Gabriela s-a despărțit în urmă cu câteva luni de Dragoș Nedelcu cu care a avut o relație circa 2 ani și jumătate. Distanța a făcut ca povestea de dragoste să se răcească.