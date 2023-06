Aza Gabriela, vedeta Bravo, ai stil, dezvăluiri din culise: „Jurații ne mai calcă în picioare. Sunt fete care nu mai vor la filmări”

Aza Gabriela a devenit concurentă la Bravo, ai stil, cu toate că artista are deja notorietate. Vedeta a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a spus cum vede ea acest concurs de modă.

Aza Gabriela, declarații în exclusivitate după intrarea surprinzătoare la Bravo, ai stil

Aza Gabriela ne-a făcut câteva dezvăluiri de culise, și anume, ne-a zis că nu toate fetele sunt pregătite pentru acest show, fiind extrem de afectate de remarcile pe care le fac jurații în legătură cu ținutele pe care le poartă.

a făcut câteva sacrificii pentru a face parte din universul Bravo, ai stil. Aza Gabriela a pierdut câteva evenimente, în speță, cântări, pentru a fi prezentă pe platourile de filmare de la

Aza Gabriela, despre participarea la Bravo, ai stil!: „Am venit aici și ca să învăț”

Bună, Aza! Felicitări pentru intrarea ta la Bravo, ai stil! De ce în acest sezon, având în vedere că ești cântăreață, și nu la Celebrities?

– Da, sunt mai cunoscută ca și cântăreață, dar anul trecut sau acum doi ani când au fost edițiile Celebrities știu că am fost încărcată cu evenimente. Nu că n-aș fi și acum încărcată, dar am avut oportunitatea asta de a merge și am acceptat.

Te-ai pregătit în vreun fel pentru show-ul ăsta? Erai fashionistă dintotdeauna sau ai intrat ca să înveți ceva pe partea asta de styling?

– Sunt pasionată de fashion, îți dai seama că mă ajută foarte mult și pe partea de muzică. Cumva, am venit aici și ca să învăț, să arăt ce am și pe acasă, haine, cu ce merg pe stradă și ce aș putea să fac, cum să le combin. Dar, da, sunt pasionată de haine, de tot ce înseamnă modă.

„Șanse cred că sunt să câștig, însă cred că ar merita premiul o fată care chiar e în domeniul ăsta”

Te-a încercat vreo emoție înainte să zici da acestui proiect?

– Da, au fost niște emoții la început, având în vedere că la Bravo sunt niște fete care au terminat UNARTE. Eu nu știu atât de bine să și vorbesc în termenii specifici modei. Da, probabil că sunt emoții în continuare, pentru că sunt fete destul de competitive care știu mai multe decât mine despre lumea asta a modei, am emoții și când mă gândesc ce spun despre mine, dar sunt, totuși, sunt constructive. M-am dus acolo să și învăț, nu să stau cu frică sau să stau cu emoții mereu.

Te vezi câștigătoare?

– Șanse cred că sunt să câștig, însă cred că ar merita premiul o fată care chiar e în domeniul ăsta și vrea să continue în acest domeniu, având în vedere că e o ediție Bravo, ai stil normală și nu Celebrities. Dacă era puteam să bag mâna în foc că aș putea să câștig. Aici, pe drept, aș vedea câștigând o fată care chiar își dorește să continue în lumea modei, să facă ceva cu banii tot în zona asta de fashion.

Cum te împarți între filmări și evenimentele muzicale?

– Reușesc să fac față, doar că timpul este cumva limitat, din păcate. Am și pierdut câteva evenimente, pentru că noi avem filmări în fiecare zi. Toată ziua este full și nu prea mai ai timp de altceva. E o oportunitate pentru mine să fiu la emisiunea asta și nu-mi pare rău că pierd evenimente. E posibil să îmi meargă mai bine pe partea asta de online, dar și mie ca persoană, pentru dezvoltarea mea, pentru a învăța lucruri.

Aza Gabriela, fără măști la Bravo, ai stil: „O să vedeți momente când o să fiu tristă sau super-fericită!”

Dar tu te mai uitai la Bravo înainte?

– Când a fost ediția Celebrities, pot să zic că mă uitam zilnic. Acum, de când e ediție normală mă uitam online, pe sărite. Uite, și acum, eu când am intrat nu am apucat să mă văd și de fel nu-mi place să mă uit la mine. Nu-mi place să mă privesc la televizor.

Oricum, ai avut o intrare interesantă, cu toate că te-ai împiedicat și ai căzut…

– Da, păi o să mă vedeți pe mine, nu o să vedeți o altă Aza. O să vedeți momente când o să fiu tristă, când sunt super-fericită sau când sunt puțin emoționată, e o combinație acolo. Nu mă ascund cu absolut nimic.

E bine că nu ai vreo teamă, de ridicol sau de jurați…

– Tocmai asta vreau, să fiu eu. Da, mai sunt fete care greșesc gramatical, însă eu dacă eu voi greși o să mă corectez, nu am nicio problemă să îmi recunosc greșeala. Nu stau să încep să plâng să nu dați la televizor, nu știu ce. Uite, de exemplu, la prima mea defilare, când am căzut, s-au oprit din filmare și m-au întrebat dacă vreau să intru din nou. Am zis: `Nu! Asta a fost! Ăsta a fost momentul, îl dați așa cum a fost. Nu e cazul să ne ascundem`.

Ce spune despre jurați și cât de tare îi bate inima când e în fața lor: „Ne mai calcă în picioare, cum s-ar spune… Uneori e un adevăr, uneori mai exagerează”

Și cum ți se par jurații acum că îi ai față în față, spre deosebire de cum îi vedea la televizor?

– Când sunt în fața juraților e o trăire destul de mare față de cum vedea toată lumea la TV. Sunt emoții mari, pentru că nu știi ce te întreabă și cum te întreabă, ce ai greșit și nu ai greșit… În același timp sunt și curioasă dacă am făcut ceva corect. Jurații sunt foarte ok. Sunt oameni profesioniști, care își dau silința, care vor să ne învețe de bine. Dacă ne mai ceartă, dacă ne mai calcă în picioare cum s-ar spune, până la urmă… Uneori e un adevăr, uneori mai exagerează și ei un pic, ei ne vor binele.

Mă gândesc că ideea, privind din perspectiva juraților, e să nu plecați de acolo afectate, e și un show, până la urmă!

– Ba să știi ca da, mai plecăm și afectate. Dar cu toate că este un show, sunt fete care cedează, care vor să plece acasă, nu mai vor deloc la filmări și vor să renunțe. Este destul de greu. Trebuie să fii tare psihic și fizic.

Emisiunea Bravo, ai stil, sezonul 8, este difuzată de luni până vineri, de la ora 19:00 la Kanal D2. În fiecare vineri seara, concurentele au gală specială, în cele mai multe dintre edițiile cu o tematică specifică lăsându-se cu eliminări.