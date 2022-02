Viviana Sposub, după încheierea competiției Bravo, ai stil! Celebrities. Motivul pentru care s-a înscris

Fosta concurentă de la Kanal D a spus care este motivul pentru care a acceptat provocarea producătorilor. Bruneta a cântărit foarte bine propunerea înainte de a oferi un răspuns afirmativ.

Iubita lui George Burcea și-a dorit foarte mult să învețe despre modă și să acumuleze cât mai multe posibile despre stil, care să o ajute în carieră.

În plus, Viviana Sposub a ales să participe la „Bravo, ai stil! Celebrities” și datorită formatului, care i-a permis să colaboreze cu un stilist ce a avut rolul să o îndrume.

Viviana Sposub, adevărul despre participarea de la Bravo, ai stil! Celebrities. De ce a acceptat provocarea

„Atunci când am de luat o hotărâre importantă în viața mea, întorc situația pe toate părțile, mă consult cu toți oamenii din jurul meu și abia apoi pot da un răspuns prompt.

Nu prea mă pripesc! Și până am spus acel da, tare și răspicat, în cazul proiectului Bravo, ai stil!, am avut nevoie de timp.

Era totuși o decizie majoră pentru mine, care avea să îmi impacteze parcursul. Am plecat dintr-un trust TV în care mi-am petrecut doi ani de zile și am început un nou capitol.

Și faptul că am cântărit atât de mult situația și am hotărât ce e mai bine și mai ofertant pentru mine în acest moment m-a făcut să nu ezit când am acceptat provocarea.

De aceea sunt și atât de determinată și nu iau în calcul nicio secundă ideea de a renunța sau de a mă da bătută”, a mărturisit Viviana Sposub într-un interviu pentru revista .

Viviana Sposub a pierdut la mustață în fața rivalei sale Ruxi Opulenta

Frumoasa brunetă a ajuns până în marea finală a emisiunii de la Kanal D, dar a pierdut în fața rivalei sale, Ruxi Opulenta, care a plecat acasă cu premiul cel mare de 100.000 de lei.

Vedeta și s-a bucurat din plin de experiența de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, unde a dat totul și a fost susținută de cei dragi și de internauți.

Actorul George Burcea este fără doar și poate cel mai important susținător al Vivianei Sposub. Artistul a avut grijă să o aline după finala de sâmbătă, 5 februarie 2022, printr-o ieșire la restaurant.