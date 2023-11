„Bă, tu câți ani ai?” Dragomir a dezvăluit discuția sa cu Dan Nistor și secretul remontadei din Giulești

Dumitru Dragomir a intervenit la după Rapid – „U” Cluj 2-3. Fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal l-a lăudat pe veteranul Dan Nistor.

Dan Nistor, lăudat de Dumitru Dragomir. Ce discuție au avut cei doi

Remontada de senzație în Giulești în ultimul meci al etapei a 17-a din SuperLiga. Deși a fost condusă cu 0-2 de formația gazdă, Chiar dacă nu și-a trecut numele pe tabela de marcaj, Dan Nisto a avut o prestație excelentă.

„Rapid a pierdut din cauza experienței pe care o au cei de la Universitatea Cluj. Cât au alergat bătrânii de la Universitatea Cluj. Am stat de vorba cu ei. L-am întrebat pe Nistor Bă, tu câți ani ai? Mi-a zis 35. La cum alergi, mai joci 7-8 ani, i-am zis. Și Nistor mi-a zis Nea Mitică, nu 7-8, dar 5 sigur mai joc!

I-a făcut praf cu experiența. Cu experiența i-a bătut. Au schimbat tactica de joc din mers. Neluțu i-a bătut tactic. (n.r. l-a bătut pe Bergodi?) Vai de mine și de mine. La 2-0 trebuie să schimbe mijlocul terenului. Pe Ioniță l-a schimbat abia în minutul 80.

Trebuia să bage 2-3 proaspeți. Pe unul în fața fundașilor centrali, că acolo i-a curățat. Tactic i-a curățat Sabău! Parcă jucau în curtea școlii. Nistor dribla pe linia lui 16 metri. A dat niște pase, mamă, mamă”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANVOVICI.

Dan Nistor, după victoria din Giulești: „Îmi doresc mult să ajut echipa”

Dan Nistor e ca vinul. Ajuns la 35 de ani playmakerul „șepcilor roșii” are nu mai puțin de opt goluri și șase assisturi în acest sezon de SuperLiga.

„Am avut un meci destul de greu, cu un public senzațional. Din punctul meu de vedere, e publicul cel mai tare din Liga 1. Eu sincer îmi doresc foarte mult să-mi ajut echipa. Această echipă merită, acest oraș merită”, a spus Dan Nistor la finalul meciului din Giulești.

