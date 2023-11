Rapid – U Cluj 2-3, în etapa 17 din SuperLiga. Giuleștenii și-au făcut hara-kiri. Clasamentul actualizat

Meciul Rapid – U Cluj are loc luni, 27 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 17-a din SuperLiga, fiind epilogul acestei runde. Rapid are mare nevoie de victorie pentru a trece pe locul 2 în clasament și a rămâne cât mai aproape de FCSB în lupta la titlu, iar U Cluj trebuie să revină cât mai repede pe linia de plutire, după ce în ultimele etape a cam ruinat toate eforturile depuse până atunci.

Unde se joacă meciul Rapid – U Cluj, în etapa 17 din SuperLiga

Întâlnirea Rapid – U Cluj se dispută luni, 27 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Superbet Arena” din cartierul Giulești, în etapa a 17-a din SuperLiga. Nu mai reprezintă nimic spectaculos faptul că și acest meci va fi unul cu casa închisă, biletele fiind de mult epuizate, mai ales că Rapid a avut evoluții bune și foarte bune în ultimele apariții.

ADVERTISEMENT

O primire cu totul specială va avea în ultima etapă de calificare a echipei naționale la EURO, 2024 și care a cuprins victoria tricoloră în meciurile cu Israel și cu Elveția. Cu siguranță numele său va fi ovaționat de întreg stadionul înainte de meci.

Cine transmite la TV partida Rapid – U Cluj

Partida Rapid – U Cluj se joacă luni, 26 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Superbet Arena” din Giulești, în etapa a 17-a din SuperLiga. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La București, luni, 27 noiembrie, după un weekend ploios la maxim, revine soarele pe cer într-o zi cu cer variabil, mai mult senin. Cert este că ploaia de sâmbătă și duminică nu va mai fi prezentă, iar temperatura maximă a zilei la amiază va atinge 4 grade. În schimb, seara, la ora meciului va fi frig bine, în jur de un grad sau chiar 0 grade. Bucureșteanul Radu Petrescu a fost desemnat să conducă această partidă, deși se joacă pe terenul Rapidului, în Capitală.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Rapid – U Cluj

Evident, care lipsesc de mai bine de o lună din angrenajul echipei sale. Este vorba de golgheterul echipei, cu șase reușite, de Cladiu Petrila și mijlocaul Emmers, care par totuși a fi intrat într-un program apropiat de cel normal și sunt șanse să îi revedem curând în lot.

ADVERTISEMENT

Antrenorul oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău, admite că îl încearcă o senzație specială la gândul revenirii ca inamic în Giulești, unde a îmbrăcat tricoul Rapidului. Chiar dacă suporterii Rapidului nu o să fie încântați, vine să joace pentru cele trei puncte, pentru a ieși din pasa proastă intrată de la meciul pierdut acasă cu FC Voluntari.

Cote la pariuri la jocul Rapid – U Cluj

Casele de pariuri văd în Rapid o echipă care are multe șanse de a tranșa acest meci în favoarea sa. Giuleștenii au o cotă generoasă la victorie, adică 1,90, în timp ce „Șepcile roșii” au primit un tentant 4,00. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,25, iar șansă dublă „X2” ajunge la 1,90. Un gol marcat de Rapid are cotă aproape modică – 1,22, iar o reușită a oaspeților valorează 1,55.

ADVERTISEMENT

Sunt doar patru dispute directe între cele două echipe de când au revenit în primul eșalon și studenții clujeni nu au reușit nici o victorie. Sunt trei meciuri jucate în orașul de pe Someș și unul singur la București, mai mult „alb-negrii” nu au marcat niciodată. Avem două 0-0 la Cluj, 3-0 pentru Rapid tot în deplasare în prima parte a acestui sezon și succes la limită acasă, cu 1-0.