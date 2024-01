Baba Alhassan are planuri mari după transferul la FCSB: „Aștept convocarea la națională!”

Gigi Becali l-a cumpărat pe mijlocașul central de la Hermannstadt în această iarnă. După transferul la FCSB, Baba Alhassan susține că așteaptă convocarea la naționala Ghanei. Fotbalistul a mai evoluat pentru țara sa natală la echipa de tineret U17.

Baba Alhassan așteaptă convocarea la națională după transferul la FCSB

Mijlocașul “roș-albaștrilor” a oferit primul interviu pentru noul său club. Fotbalistul din Ghana a mărturisit că se simte foarte bine după transferul la FCSB și a discutat despre antrenamentele cunoscute ale lui Thomas Neubert. la națională.

“Sunt nou la echipă, dar nu mă simt așa. Am fost foarte bine primit și este o plăcere să fiu în această situație. Antrenamentele sunt bune, abia la început. Este normal să fiu obosit acum. Dacă nu muncesc mult, nu mă va ajuta la jocuri. Deci am nevoie de acest tip de joc.

Am jucat la naționala U17 și mi-aș dori să ajung și la echipa națională, mai ales că am ajuns la un club mare. Cine știe? Poate în curând voi primi o convocare. Dar, acum, principalul meu obiectiv este să fiu campion. Uneori înscriu și sper să o fac și aici”, a declarat Baba Alhassan, pentru FCSB TV.

Baba Alhassan a fost transferat pentru 600.000 de euro

a fost una dintre mutările notabile ale perioadei de transferuri. Adus de la Hermannstadt pentru 600.000 de euro, Alhassan speră la medalia de campion la finalul sezonului. Pentru asta, va trebui să facă diferența în duelurile cu Universitatea Craiova și CFR Cluj.

“Sunt foarte bucuros şi onorat să mă aflu aici. E o plăcere să faci parte dintr-un asemenea club. Tot ce pot să spun este că voi da tot ce am mai bun pentru această echipă pentru a câştiga titlul în acest sezon.

FCSB este cel mai mare club din România şi când am auzit că vor să mă transfere am fost bucuros. Cum am spus mai înainte, este o plăcere pentru mine să joc pentru un asemenea club pentru că toată lumea vrea să fie aici.

E cel mai mare club din România. La fostul meu club am avut câţiva jucători care au jucat aici în trecut şi mi-au spus lucruri pozitive despre club. Da, a fost o surpriză când a fost făcută oferta. Nu am văzut-o venind, cu adevărat.

A fost o surpriză. Nu va fi uşor, pentru că toate cluburile vor să câştige titlul. Cred că cele mai periculoase sunt Rapid şi Universitatea Craiova. Da, da şi CFR Cluj”, a declarat noua achiziție a FCSB-ului, Baba Alhassan.

850.000 de euro este valoarea pe care o are Alhassan, potrivit celor de la Transfermarkt

24 de ani are mijlocașul lui FCSB