Luis Phelipe și Baba Alhassan, prezentați oficial la FCSB. „Vom da totul pentru titlu!”

Noile achiziții ai celor de la FCSB pentru această iarnă, Baba Alhassan și Luis Phelipe, au fost prezentate la o conferință de presă, marcând prima lor apariție în calitate de jucători ai “roș-albaștrilor”. În cadrul evenimentului, Luis Phelipe a mărturisit că inițial a fost sceptic față de informațiile apărute în presă care îl legau de un transfer la FCSB.

Luis Phelipe a fost transferat de la Iași pentru 200.000 de euro

Suma de transfer relativ modestă s-a datorat faptului că jucătorul brazilian ar fi rămas liber de contract din vară.

“Sunt foarte bucuros că mă aflu aici. E o plăcere să joci la acest club, în acest tricou şi vreau să fiu campion în acest sezon. Am venit să lupt alături de colegi şi sper ca la final de sezon să fim campioni. Când am auzit ştirile am zis că nu poate fi adevărat.

Apoi, am uitat puţin şi mi-am văzut de joc. Când am văzut interesul clubului, am vorbit cu managerul meu. Am avut această oportunitate, iar acum sunt aici. A fost o surpriză mare şi pentru mine”, a declarat Luis Phelipe.

Baba Alhassan a fost transferat pentru 600.000 de euro

Transferul lui Baba Alhassan la FCSB a fost una dintre mutările notabile ale perioadei de transferuri. Pentru asta, va trebui să facă diferența în duelurile cu Universitatea Craiova și CFR Cluj.

“Sunt foarte bucuros şi onorat să mă aflu aici. E o plăcere să faci parte dintr-un asemenea club. Tot ce pot să spun este că voi da tot ce am mai bun pentru această echipă pentru a câştiga titlul în acest sezon.

FCSB este cel mai mare club din România şi când am auzit că vor să mă transfere am fost bucuros. Cum am spus mai înainte, este o plăcere pentru mine să joc pentru un asemenea club pentru că toată lumea vrea să fie aici.

E cel mai mare club din România. La fostul meu club am avut câţiva jucători care au jucat aici în trecut şi mi-au spus lucruri pozitive despre club. Da, a fost o surpriză când a fost făcută oferta. Nu am văzut-o venind, cu adevărat.

A fost o surpriză. Nu va fi uşor, pentru că toate cluburile vor să câştige titlul. Cred că cele mai periculoase sunt Rapid şi Universitatea Craiova. Da, da şi CFR Cluj”, a declarat noua achiziție a FCSB-ului, Baba Alhassan.