Baba Alhassan, analizat de un fost căpitan de la FCSB. Care sunt minusurile ghanezului

FCSB a plătit 600.000 de euro pentru Alhassan și le-a permis sibienilor să dețină un procent de 20% dintr-un viitor transfer, semn că Gigi Becali și cei din staff-ul tehnic al liderului din SuperLiga au mare încredere în fotbalist. Cu toate acestea, Alex Bourceanu crede că Baba Alhassan nu va reuși să se impună la FCSB în orice condiție.

Baba Alhassan, analizat de un fost căpitan de la FCSB

”Baba Alhassan joacă inter. Seamănă cu Edjouma, dar Edjouma era un mai bun marcator, care dribla foarte mult. Baba are probleme când echipa lui se apără pozițional, dar și când echipa adversă desfășoară un atac rapid, iar el e departe de propria poartă și există un spațiu mare în spatele lui. Nu cred că replierea e printre atuurile sale.

ADVERTISEMENT

Dar, de obicei, FCSB are mingea, iar în acest scenariu Alhassan se poate integra. Alhassan e total diferit de Olaru. Olaru se demarcă foarte mult în spațiul din spatele apărării, ceea ce nu văd că face Baba Alhassan. Baba e un jucător înalt, nu foarte rapid, care probabil că nu va avea aceeași frecvență a acțiunilor pe care o are Olaru, întrucât nu dispune de același potențial fizic. Nu-l văd un jucător asemănător cu Olaru, Alhassan va fi ceva mai pozițional”, a declarat Alex Bourceanu conform

Mijlocașul ghanez cotat la 850.000 de euro este convins, însă, că va reuși să facă o impresie frumoasă la FCSB și că va obține titlul de campion cu echipa ”roș-albastră”. Mai mult, fotbalistul spune că nu va atenție criticilor pe care le-ar putea primi din partea specialiștilor, mai ales că joacă la cea mai importantă echipă din România.

ADVERTISEMENT

“Sunt foarte fericit și onorat să fiu aici, e o plăcere să fiu la acest club. Tot ce pot să spun e că o să dau totul pentru a câștiga titlul cu această echipă. E cel mai mare club din România și când am auzit că vor să mă semneze am fost foarte fericit. Toată lumea vrea să fie aici, acest club e totul în România. Am auzit multe despre el, mi-au spus câțiva jucători despre FCSB și tot ce am auzit a fost pozitiv.

Nu pot să spun doar un jucător, pentru mine toți sunt buni. Nu pot să aleg. Mai sunt cluburi care vor să câștige titlul, n-o să fie ușor. Poate trebuie să facem mai mult decât ce-am făcut deja. Rapid și Craiova sunt și ele acolo. Și CFR, da. Nu voi da prea multa atenție presei și mă voi concentra pe ce îmi cere antrenorul. Da, sigur că pot să fiu în primul 11, de ce nu? Depinde de mine“, a declarat Baba Alhassan în momentul în care a fost prezentat oficial.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Baba Alhassan, criticat de Răducioiu

fix înainte de meciul bucureștenilor cu FCSB Hermannstadt, la fel cum Luis Phelipe o făcea înainte de partida dintre Poli Iași și FCSB. În aceste condiții, transferul a fost criticat pentru lipsă de fair-play de către fostele glorii Florin Răducioiu și Viorel Moldovan. ”Nu îmi plac aceste şmecherii contractuale. Mă gândeam acum ce să îţi răspund. De ce Baba Alhassan şi Phelipe nu trebuie să joace cu FCSB. Vă dau un exemplu. Acum două săptămâni, Joao Felix a bătut-o pe Atletico. De ce la noi se întâmplă asemenea lucruri?

Ce sunt astea? E o lipsă de respect faţă de club. Sunt foarte revoltat. Nu e normal dacă vrem un fotbal mai profesionist, mai modern. Şmecheriile astea nu îmi plac”, a declarat Răducioiu la Prima Sport, fiind completat de Viorel Moldovan: ”Aceste transferuri trebuie să aibă loc după ce se încheie. Pot exista zvonuri, dar nu baţi palma, nu semnezi. Să îşi facă jucătorul treaba, şi după stăm la masă. La noi aşa se face. În loc să fii discret.

ADVERTISEMENT

. Că aşa e normal. Asta e logica. Trebuie să ai o conduită. După asta, te duci la echipa ta. Dar dacă depinzi de acel club, trebuie să îţi faci treaba”, a adăugat Viorel Moldovan, potrivit aceleiaşi surse.