Băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, gest emoționant la un an de la moartea artistului. Ce a făcut tânărul

Băiatul de suflet al regretatului interpret de muzică populară a făcut un la un an de la moartea artistului. Ce a făcut tânărul care a fost îndrumat spre o carieră pe scenă chiar de solistul din Mehedinți.

Copilul de suflet al lui Petrică Mîțu-Stoian, fapt superb. Ce a declarat la un an de la moartea artistului

Copilul de suflet al lui Petrică Mîțu-Stoian nu l-a uitat pe mentorul său. Alin Gabriel Matei a transmis un mesaj tulburător în social media, la un an de când interpretul a încetat din viață, după un tratament post-Covid.

Tânărul i-a mulțumit solistului pentru tot ce a făcut pentru el atunci când era în viață. În plus, băiatul ”adoptiv” al regretatului cântăreț a subliniat că va face tot ce-i stă în puteri pentru a-l păstra în amintirea sa.

„Un an de când ne-ai părăsit. Un an de suferință, tristețe, lacrimi, întrebări fără răspuns și nu în ultimul rând, durere. Un an în care toată țara te-a plâns, repede trece timpul, dar nu te voi uita niciodată și nu voi permite să fii uitat.

Mulțumesc din suflet pentru tot, îngerul meu păzitor! Odihnă veșnică, Maestre!”, a transmis băiatul de suflet al regretatului Petrică Mîțu-Stoian pe pagina de .

Un an de la moartea lui Petrică Mîțu-Stoian

Alin Gabriel Matei a distribuit și o imagine cu două ghivece imense de flori și câteva lumânări aprinse, pe o bancă. Cel mai probabil tânărul a oferit de pomană duminică, 6 noiembrie 2022, când se împlinește .

Regretatul cântăreț de muzică populară a fost omagiat de impresarul său din Craiova, dar și de rudele din Mehedinți. Artistul nu a fost dat uitării nici de colegii de scenă, care au pregătit un spectacol memorabil.

Evenimentul este programat pentru data de 18 noiembrie 2022 și va avea loc la Sala Palatului. Foarte mulți artiști vor urca pe scenă în amintirea celui care a fost Petrică Mîțu-Stoian.