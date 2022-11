Steliana Sima și Constantin Enceanu, sfâșiați de durere la un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian

Acum un an, pe data de 6 noiembrie 2021, Petrică Mîțu Stoian murea într-un spital din Reșița. Decesul artistului, provocat pare-se de terapia hiperbară la care apelase pentru a se recupera după COVID-19 i-a adus sfârșitul, lumea muzicii din ROmânia fiind luată prin surprindere de trecerea în neființă a regretatului artist la doar 61 de ani.

Un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian! Steliana Sima și Constantin Enceanu suferă cumplit

în inima tuturor prietenilor, dar mai ales în sufletul celor care i-au fost alături atât pe scenă, cât și în spatele scenei. Steliana Sima, în exclusivitate pentru FANATIK mărturisește cu vocea tremurândă că încă are un semn de întrebare referitor la decesul lui Petre, la care vrea zilnic să găsească răspuns.

”M-a afectat atât de mult și nici acum nu-mi vine să cred că numai e. Pentru că noi anul trecut exact în vremea asta făceam filmările de Revelion. Trebuia să ne mai ducem la o emisiune și vorbeam între noi, că nu poți să faci față la tot și nu toate emisiunile sunt de calitate… Și l-am întrebat – Petre ce facem, mergem, că m-a rugat. O ajutăm și pe ea. Mergem? – și el îmi spune – nu mai merg Zâna mea frumoasă, nu mai merg, că de mâine vreau să mă ocup și de mine. Nu mai merg la nicio filmare – asta e ultima mea filmare la care să particip de sărbători”, a dezvăluit, vădit emoționată, Steliana Sima.

Constantin Enceanu, la fel ca și Steliana Sima, este nemângâiat de când a dispărut Petrică Mîțu Stoian. ”Nu îmi era doar coleg, îmi era prieten. Este o zi foarte grea pentru mine”, ne-a precizat artistul.

Steliana Sima: ”Noi aveam gașca noastră, cu Petrică, cu Enceanu”

Petrică Mîțu Stoian, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară din toate timpurile, originar din județul Mehedinți, a rămas în memoria colectivă prin intermediul melodiilor pe care le-a interpretat: ”Joacă lumea, joc si eu”, ”Doamne-n viață-s mulțumit”, ”Coace Doamne prunele”.

Îndrăgita artistă nu se teme să-și arate sentimentele și să recunoască faptul că odată cu pierderea bunul ei prieten, a pierdut și omul care era sufletul petrecerilor din gașca lor.

”Acum când mai caut în telefon și mai dau de filmulețe de prin culise. Toate șotiile pe care le făceam… Ce zgubilitici eram în platou și ce atmosferă! Cine ajungea înainte se uita după celălalt – n-a venit ăla, n-a venit ăla – noi aveam gașca noastră, cu Enceanu, cu Mariana. El avea glumele lui, însuflețea un platou de filmare, îl înveselea în felul lui. Avea mereu glumele la el, era un tip foarte carismatic, Petre.

Noi nu zicem că ne întâlnim, te rog să mă crezi, dar în același timp am și sentimentul ăla apăsător. Sufletul spune una și rațiunea, lasă că vă întâlniți mâine”, a mai povestit interpreta de muzică populară.

Emoțiile vor pune stăpânire pe Sala Palatului la comemorarea maestrului Petrică Mâțu Stoian

Pe data de 18 noiembrie, la Sala Palatului prietenii de o viață ai maestrului Petrică Mîțu Stoian vor susține un spectacol comemorativ in memoriam celui care a fost una dintre cele mai bune voci ale României.

Steliana Sima întrebată de reporterul FANATIK despre concertul dedicat lui Petrică Mîți Stoian la un an de la trecerea lui în neființă, s-a emoționat și a povestit că nu știe cum va fi anul acesta, având în vedere că anul trecut niciunul nu s-a putut controla să nu lăcrimeze pe scenă.

”Cel puțin data trecută când s-a făcut spectacolul, noi n-am făcut, noi am plâns. Toți trei am intrat în scenă și am vrut să ne abținem, tot așa din dorința raționalului, să nu zică lumea că ne prefacem. Dar oricât ne-am ținut noi tari și pe poziție, mă uitam și la Enceanu, cât era și el de bărbat, la un moment dat, când i s-a pus nodul în gât… asta a fost”, s-a confesat artista.

Constantin Enceanu însă, spre marele lui regret, nu va participa la concertul în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. ”Nu pot să ajung, voi fi la spital. Am vorbit încă de la începutul anului să mă operez la genunchi, mă supără foarte tare și nu mai pot amâna.

Le-am și spus organizatorilor să nu mă pună pe afiș. Sau, dacă vor să fiu pe scenă, să îl pună puțin mai târziu. Eu stabilisem operația chiar în această perioadă pentru că începea postul Crăciunului și nu mai erau cântări. Pe 18 (noiembrie, n. red.) cred că voi fi chiar internat”, ne-a dezvăluit Constantin Enceanu.

Steliana Sima, altă perspectivă de viață după decesul regretatului artist

, Steliana Sima a devenit un alt om. Îndrăgita artistă susține că a ajuns să conștientizeze că viața unui artist presupune muncă, agoniseală și la final, parcă nici n-ai fost!

Data de 10 noiembrie, ziua în care maestrul a fost depus, a schimbat-o definitiv, asta pentru că, de atunci caută zilnic răspuns la întrebări precum: ce înseamnă viața, cât să muncești, dacă se merită, dacă trebuie să existe o limita în ceea ce faci.

”Foarte mult mi-a dat de gândit ceea ce s-a întâmplat după ce a plecat el! Muncești, agonisești, trudești. Și apoi, parcă nici n-ai fost. Vin și te dezmembrează pur și simplu. Așa o metaforă.

Încă am un semn de întrebare, la care tot vreau zilnic să-mi răspund, până găsesc definiția completă. Referitor la ce înseamnă viața, la cât muncești, dacă se merită, dacă trebuie să existe o limita în ceea ce faci. Mâine dacă se întâmplă același lucru cu mine… rămân cântecele. Așa au rămas și cântecele lui, ne bucurăm cu toții de ele.

Noi deja nu mai suntem un bun doar al familiei, suntem un bun național. Vrem sau un vrem să recunoaștem. Și mă refer aici la cei care slujesc de o viață întreagă cântecul adevărat, autentic, prin ce înseamnă grai, costum, melodicitate, prin tot ce înseamnă actul artistic”, a mai spus Steliana Sima pentru FANATIK.