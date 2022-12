Băieții lui Dan Șucu, viitoarele vedete de la Rapid: „Acum sunt fioroși! Sunt disperați după fotbal”. Video exclusiv

Omul de afaceri Dan Șucu, unul dintre cei doi patroni ai Rapidului, a povestit în ce spirit și-a crescut copiii și cât de mult s-au dezvoltat aceștia odată ce au început să joace fotbal.

Băieții lui Dan Șucu, viitoarele vedete de la Rapid

Prezent în studioul emisiunii FANATIK , Dan Șucu a vorbit despre băieții săi, care pot deveni viitoarele staruri ale Rapidului.

„Ei au ales, eu am vrut să-i duc la tenis. Când i-am dus prima dată, colegii le luau și sendvișul din mână, acum sunt fioroși. Erau bleguți, așa era atunci. Asta mi-a plăcut întotdeauna în ceea ce privește sportul de echipă că este o parabolă extraordinară pentru viață.

Este locul unde poți greși acum ca într-un viitor să nu mai repeți greșelile tale. E locul unde poți să ai ambiție, unde poți să îți arăți ambiția și dorința… e o parabolă extraordinară pentru viață.

I-am încurajat cu tot ce am putut și am avut un noroc foarte mare că primul lor antrenor a fost domnul Zamfir Marius, care i-a făcut să iubească fotbalul.

Dânsul conduce acum școala de fotbal a Rapidului și are 500 de copii sub comandă. În tot județul Iași sunt sub 800 de copii legitimați, iar noi la anul vom avea 1.000 de copii legitimați, ca să înțelegem puțin proporțiile de care vorbim.

Vor face sport și într-o ambianță coerentă, fără probleme. Domnul Zamfir i-a făcut să iubească acest sport și de astfel de oameni au nevoie copiii.

Sunt absoluți disperați după fotbal. Cel mare e fundaș central, cel mic, care e mai inventiv, e mijlocaș. Sunt ambițioși amândoi, cel mare e mai ambițios, cel mic e puțin mai talentat. Se străduie să fie un component al echipei lor.

În același timp îmi face plăcere să văd că se descurcă foarte bine și la școală, eu cu soția mea nu facem rabat la școală, suntem exigenți din punctul acesta de vedere. Nu au timp liber, de fapt acesta este programul lor. Se descurcă foarte bine, sunt la o școală britanică și se descurcă foarte bine”, a .

Dan Șucu, despre cum i-a maturizat fotbalul pe băieții săi: „Acum sunt fioroși, iubesc ceea ce fac!”

„E cea mai mare plăcere să merg la meciuri sâmbătă sau duminică, am avut întotdeauna timp pentru asta. Îmi place să văd copii care se luptă între ei, îmi place să văd părinți zăpăciți pe la garduri care zbiară și se dau de ceasul morții.

Pentru copii e ceva ieșit din comun, nu poți să trăiești în acvariu. Era ăsta mare când era mititel, pe la zece ani și-mi povestea că atunci când mergea să bată cornerul era un om care îl scuipa și îl înjura tot timpul și nu înțelegea ce a făcut greșit, îi venea să plângă.

I-am spus că trebuie să înțeleagă că asta e viața, că trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt ele, nu altfel.

Acum sunt fioroși, iubesc ce fac. Am văzut că antrenorul îi învață, sunt 3-4 din echipă care sunt cu gura pe ei, abia apoi îi ceartă antrenorul. Îmi place să văd asta”, a .

„Dacă tot ai făcut ceva în viața asta și ajunge în mâinile cuiva, parcă n-ai vrea ca beneficiile de-acolo să meargă ca la un joc de noroc. Adică ai vrea ca cine vine după tine să știe ce face. Până la urmă și asta e o datorie.

Datorie nu e doar ce faci acum, ci și ce se întâmplă mai departe. Cine va conduce ce ai făcut tu mai departe? Ce se întâmplă cu munca ta de-o viață? E o chestie pragmatică, ei o să fie în totalitate pe picioarele lor, e bine să fie pregătiți.

Pentru orice copil, societatea are exigența ca el să facă mai bine decât părintele lui, dar cred că îi apasă numele ăsta, cred că speră că aici pot să arate deja, dacă reușesc, că și ei pot să facă ceva deosebit.

E normal să știe că trebuie să fie mai responsabili decât oricare altcineva. Ei ajung primii la antrenament și pleacă ultimii.

Astea sunt lucrurile care contează, dar nu le văd ca pe un sacrificiu, le văd ca pe ceva ce ei iubesc, deci nu are cum să fie sacrificiu. Cred că încearcă să arate că pot”, a mai , la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.