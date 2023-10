Băluță, nedumerit după Petrolul – FCSB 2-2: “Nu știu de ce ne-am retras. Soarta ne-a pedepsit”

Echipa lui Gigi Becali a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată în ultimul minut. Arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Gicu Grozav a reușit să facă 2-2 în ultima fază a meciului.

Petrolul a egalat în ultimul minut al meciului

“Au marcat în minutul 95. Gestul de la final a fost improvizat, nu am vrut să transmit niciun mesaj. Important este că nu am câștigat, asta e cea mai mare problemă. Importante este să avem spiritul de echipă, pentru că, dacă vrei să ieși campion, ai nevoie de spirit.

A fost la fel și cu Cluj, trebuie să învățăm din asemenea momente. Nu am văzut faza penalty-ului, așa că nu pot să comentez. Fiecare jucător, când vine la FCSB, își asumă ce poate să fie. Trebuie să fie pregătit să joace atunci când este nevoie. Poate să fie frumos, poate să fie urât, dar nu cred că există un jucător care să fie fericit atunci când nu joacă.

Este important să ai motivație să intri pe teren când ți se cere. Vine un meci în care putem să arătăm caracter și personalitate, mai ales cu un adversar bine organizat în teren. Acesta va fi un adevărat challenge, un test pentru echipă”, a spus Damjan Djokovic.

Formația patronată de Gigi Becali are 31 de puncte în clasament după 14 partide jucate. FCSB va rămâne pe locul 1 în clasament indiferent de ce se întâmplă în această etapă.

FCSB rămâne pe primul loc

“Din păcate, am pierdut două puncte importante în seara asta. Nu știu de ce ne-am retras, pentru că controlasem jocul, am avut ocazii de a marca, puteam să facem 3-1 și să închidem jocul. Soarta ne-a pedepsit cu acel penalty pe final și au reușit să egaleze.

Îmi pare rău că golul meu nu a fost suficient pentru a obține cele trei puncte, însă acest lucru îmi dă încredere pentru viitor, iar noi mergem înainte. Orice critică primită o iau ca pe o oportunitate de a mă îmbunătăți, de la antrenament la antrenament.

Știu că presiunea este mare la Steaua, și nu este ușor să joci aici; sunt conștient de însemnătatea de a purta acest tricou. Chiar dacă nu am avut prea multe reușite, am continuat să-mi fac treaba, iar faptul că am reușit să înscriu îmi dă încredere că pot contribui mai mult de acum încolo.

A fost o fază controversată, la fel ca și în cazul lui Rotariu, când un fundaș al echipei Petrolul l-a împins, au fost situații similare. Nu căutăm scuze, suntem echipa de pe primul loc și trebuie să rămânem uniți”, a spus Alexandru Băluță