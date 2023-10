Petrolul – FCSB 0-1, în etapa 14 din SuperLiga. Djokovic deschide scorul!

Meciul Petrolul – FCSB are loc sâmbătă, 28 octombrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 14-a din SuperLiga. Este o partidă interesantă, prahovenii traversând o perioadă bună, care i-a adus meritat în lupta pentru un loc de play-off. Acum însă, chiar dacă joacă acasă, înfruntă liderul din Superliga, un examen deloc ușor după succesul reușit la Craiova.

Unde se joacă meciul Petrolul – FCSB

Confruntarea Petrolul – FCSB se desfășoară sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 20:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa a 14-a din SuperLiga. După superba victorie a lupilor galbeni în Bănie în numai câteva ore fanii ploieșteni au dat năvală pe casele de pariuri online, pentru a achiziționa bilete la meciul cu FCSB.

– FCSB se va juca aproape sigur cu casa închisă, urmând a fi o atmosferă deosebită, de meci mare, dar această veste nueste prilej de bucurie și pentru forțele de ordine, care sunt suplimentate special pentru a preîntâmpina posibilele ciocniri între suporterii Petrolului și cei ai FCSB

Cine transmite la TV partida Petrolul – FCSB

Partida Petrolul – FCSB se joacă sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 20:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa a 14-a din SuperLiga și o veți putea urmări în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Pentru iubitorii fotbalului din Ploiești care vor merge la meci duminică, 29 octombrie va fi o vreme superbă, deși ne aflăm la doi pași de intrarea în luna noiembrie. Va fi soare toată ziua, nici un fel de pericol de ploaie iar maxima zilei va ajunge la o valoare rar întâlnită pentru această perioadă, 25 de grade la ora amiezii. La ora 20:30 vor mai fi în jur de 18-19 grade. Radu Petrescu este arbitrul partidei, fapt care a nemulțumit partea prahoveană, pentru că bucureșteanul e văzut drept un arbitru pro FCSB.

Ce absențe sunt în întâlnirea Petrolul – FCSB

Cu un stadion arhiplin Florin Pârvu vrea un rezultat bun din partea elevilor săi. Va folosi un sistem ultradefensiv, cu un singur vârf, probabil Petrovic, cu cinci pe linia de fund și patru la mijloc. Va lipsi unul dintre jucătorii în formă, mijlocașul Musi, împrumutat chiar de la FCSB și de asemeni căpitanul Valentin Țicu e suspendat pe 16 etape pentru accidentarea lui Dragoș Iancu.

Și FCSB vine fără doi jucători la Ploiești, unul chiar important, atacantul Florinel Coman, celalat omul bun la toate, doar portar nu a jucat, mijlocașul Ovidiu Popescu, cel supranumit cândva Lampard de patronul Gigi Becali. După ce primul meci de la venirea la FCSB a fost titular acum Dorin Rotariu va începe de pe bancă.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – FCSB

Pentru casele de pariuri liderul FCSB este o favorită destul de clară pentru casele de pariuri, cota de 1,80 fiind o dovadă clară în acest sens. Petrolul, dacă ar izbuti ceea ce numai UTA a făcut până acum, să bată FCSB, ar avea cota 4,00. Șansă dublă 1X are și ea cotă foarte bună, 2,10. Un gol înscris de prahoveni are cotă 1,55 iar varianta over 1,5 goluri cotă 1,35.

Din 1999 încoace la Ploiești au avut loc 12 partide, pentru că Petrolul a lipsit câțiva ani buni din elita fotbalului românesc. FCSB sub vechea denumire de Steaua până în 2017 a obținut în total 4 victorii iar alte 6 meciuri s-au terminat la egalitate. Petrolul are doar două succese, dar ambele provin tocmai din anul 1999, deci în urmă cu 24 de ani!