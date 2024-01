Bănel Nicoliță, confesiune tulburătoare: „Când am căzut, doar Dumnezeu a fost lângă mine!”. Suma imensă pe care a pierdut-o

Succesul din campionat i-a asigurat un trasnfer în Franța, la Saint-Etienne. După o viață de fotbalist, Nicoliță s-a trezit aproape de faliment. A decis să investească în fotbal, dar din păcate, lucrurile nu au mers așa cum s-ar fi așteptat.

“Am simțit pe propria piele experiența ‘la bine și la rău’. Au fost oameni care au fost alături doar în momentele bune, dar au dispărut la primejdie. La greu, am putut conta doar pe Dumnezeu. Nu mai vreau să revin asupra acestor amintiri, pentru că mi se frânge sufletul din nou.

Nu pretind că am fost un om perfect, dar am fost cineva care a dat totul atunci când era necesar, indiferent dacă persoana în nevoie era sau nu cunoscută. Atunci când eu am avut nevoie, am fost singur, nimeni nu a mai fost lângă mine”, a spus Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță a jucat timp de 6 ani pentru FCSB. În acest timp, Nicoliță a strâns aproape 200 de meciuri în tricoul roș-albastru. Pentru România, a fost, de asemenea, un om important, cu 37 de selecții.

Nicoliță a pierdut 1.5 milioane de euro

“Hai să te întreb ceva Bănele, dar sincer, câți bani ai pierdut? După părerea ta. Două milioane?”, a întrebat Horia Ivanovici, moment în care Bănel Nicoliță a răspuns: “Nu, sunt prea mulți bani. Eu zic un milion de euro.

Un milion de euro, plus ce aveam eu de proprietăți, să zicem că un milion și jumătate. Mi-a rămas casa, mi-a rămas grădina. Într-un timp foarte scurt, am pierdut acești bani în 3-4 ani.

Nu a fost vorba de distracții aici. De acolo a plecat totul, nu a plecat de la altceva. Mi-am asumat, am fost conștient în ce m-am implicat. Nu a fost vorba de distracții, nu am fost genul acesta.

Nu am avut treabă, nu știu dacă am dat de 10 ori bani la lăutari. Nu mă duc să arunc cu banii, nu sunt genul. La nuntă, a fost chiar Adrian Minune. I-am dat lui Adrian Minune 7.000 în mână, plus dedicații”.

