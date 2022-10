Bănel Nicoliță, moment tulburător! A chemat cu el la masă un cerșetor de pe stradă: „Domnule, miroase!”. Video

, iar fostul jucător al FCSB s-a destănuit la emisiunea lui Denise Rifai.

Bănel Nicoliță a invitat un om al străzii la masă la un restaurant de lux: „Am învățat să nu le mai ofer oamenilor falși”

Bănel Nicoliță a fost invitat la Kanal D la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”: „Am învăţat să nu le mai ofer oamenilor falşi, oamenilor care sunt doar lângă tine când sunt sus, când eşti Bănel Nicoliţă şi vor să se afişeze cu tine. Acum aleg şi nu ştiu dacă mai am mulţi prieteni, dar cei care sunt au venit cu sufletul şi la orice oră aş face orice pentru ei”.

ADVERTISEMENT

Nicoliță regretă că nu a ascultat-o pe mama sa: „Dacă mă gândesc în urmă, chiar dacă am pierdut mulţi bani… Mama îmi reproşa mereu de ce nu sunt mai atent. Spuneam că-mi asum. Aşa simt”.

Fostul jucător de națională a șocat la TV: „Am stat cu cerşetori la masă. Câţi dintre oamenii ăştia pot sta cu un cerşetor la masă, care mirosea, săracul, în toate felurile. I-am spus ‘Tu stai la masă, eşti om bun şi meriţi’.

ADVERTISEMENT

Întrebaţi în Brăila. Tuturor cerşetorilor care veneau eu le dădeam bani, oriunde eram. Dacă aveam 10 lei, le dădeam cinci lei”, a mai spus Nicoliță.

Bănel Nicoliță: „Era un cerșetor și l-am pus cu mine la masă și a mâncat cu mine”

Bănel Nicoliță a dezvăluit cum și-a izgonit prietenii de la masă pentru a rămâne cu un cerșetor de pe stradă: „A fost un caz în care era un cerşetor şi l-am pus cu mine la masă şi a mâncat cu mine. Nişte prieteni ‘Domnule, miroase’, nu ştiu ce. ‘Tu, tu, tu, afară şi rămâne cu mine la masă şi mănâncă’.

ADVERTISEMENT

Ăsta sunt eu. Nu am avut nevoie să demonstrez nimănui, că acolo sus e Dumnezeu şi ne vede pe fiecare. Dau cuiva şi nu mă laud, nu mă vedeţi pe mine. Ce am spus cu mese şi cu alea sunt atât (n.r. – puţine) din câteva am făcut”.

Nicoliță a fost păcălit până și de părintele său, căruia i-a cumpărat o locuință: „I-am luat tatei casă şi m-a păcălit. A zis că stă în ea şi nu stătea în ea”.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că fostul fotbalist și a încercat să treacă fraudulos granița în Mexic.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță a pierdut toți banii pe care i-a făcut din fotbalul și echipa CS Făurei, iar soția sa Cristina a divorțat și a plecat cu fetele.