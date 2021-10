Dezvăluiri tari: Bănel Nicoliță, datorii de sute de mii de euro la „cămătari”. Gest disperat pentru a scăpa de ei. Exclusiv

Bănel Nicoliță trece printr-o situație foarte dificilă. a investit mulți bani în fotbal, în echipa din localitatea sa natală, CS Făurei, însă avea să fie una dintre cele mai neinspirate decizii ale sale. Nicoliță a băgat peste 300.000 de euro la Făurei, echipă la care era finanțator, manager și antrenor. Formația evoluează în Liga 3, însă s-a dovedit a fi o adevărată „gaură neagră”.

Implicarea totală la CS Făurei investiţiile uriaşe din buzunarul propriu şi timpul tot mai puţin petrecut alături de soţie şi cele două fete afectându-i iremediabil şi viaţa de familie. Iar lucrurile merg din rău în mai rău pentru Bănel Nicoliţă. FANATIK a aflat că fostul fotbalist al Stelei a plecat din ţară din cauza unei datorii pe care o avea la cămătari.

Bănel Nicoliță a fugit în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro

Bănel Nicoliţă a pierdut tot. Apartamente, bunuri, banii economisiţi din cariera de fotbalist. Ba, chiar mai mult, a intrat în datorii. A împrumutat sume importante de la cămătari pe care nu a mai putut să le achite. Fostul fotbalist a rămas dator cu 100.000 de euro către persoane din lumea interlopă şi, în disperare de cauză, de frica lor, a fugit în Statele Unite ale Americii.

Fostul fotbalist a plecat în speranţa că va reuşi să facă rapid rost de bani, măcar pentru a plăti creanţele pe care le are la oamenii „periculoşi” de la care s-a împrumutat în România. Însă, pleacarea intempestivă în Statele Unite i-a adus alte probleme lui Bănel Nicoliţă.

„Hai să vă spun sincer. Sunt un prost, recunosc, sunt un prost că m-am lăsat devreme, dar m-am ambiţionat când am auzit anumiţi oameni că zic că ei şi-au făcut echipă, că sunt buni. Mi s-a pus ceaţă. Eram în Cipru şi am spus stop!” – Bănel Nicoliţă

Abia a scăpat după ce a vrut să traverseze graniţa, în Mexic

FANATIK a aflat că Bănel Nicoliţă a vrut să plece din Statele Unite în Mexic, însă la traversarea graniţei s-a lovit de alte probleme. Fostul internaţional român a scăpat ca prin urechile acului de o reţinere, pentru că existau nereguli în momentul în care a vrut să traverseze ţara, semn că, cel puţin, condiţia fizică a fostului jucător de la Steaua şi naţionala României este în continuare foarte bună.

Însă, din punct de vedere financiar, Bănel Nicoliţă are mari probleme, iar în România îi este frică să se întoarcă pentru că nu are cum să îşi plătească datoriile.

400.000 de euro pe an era salariul pe care l-a primit Bănel Nicoliță în cele două sezoane petrecute în tricoul formației franceze AS St. Etienne (2011-2013)

Investiţiile la CS Făurei l-au falimentat pe Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliţă are 36 de ani şi nu a dus lipsă de oferte din fotbalul românesc. În 2020, cu un salariu de 4.000 de euro pe lună pentru a continua proiectul de la Făurei: „Cu un an în urmă am lăsat echipa cu 15 puncte avans şi au pierdut promovarea. Şi m-am enervat. Am spus stop-joc şi am zis că nu mai joc şi revin să mă implic 100%. Băgasem deja 100.000 de euro. Acum 6 luni de zile am avut ofertă din Liga 1.

Nu vă spun echipa, dar erau 4.000 de euro pe lună. Eu am zis că am investit foarte mult în echipa asta. Nu e vorba de bani, că i-am pierdut şi nu îi mai iau înapoi, dar e vorba de timpul meu. Eu de patru ani fac zi de zi drumul Bucureşti – Făurei, patru ore numai pe drum. Plus antrenamentul, pe care eu trebuie să-l pregătesc, eu să văd dacă au apă jucătorii, dacă au motorină, dacă le lipseşte ceva. Eu trebuie să fiu omul mereu limpede la minte”, a spus Nicoliţă.

Divorţul a bagat-o în depresie şi pe fosta soţie a lui Bănel Nicoliţă

Bănel Nicoliţă a anunţat în luna august a anului 2020 că a divorţat de soţia lui, Cristina. Un anunţ neaşteptat, mai ales că nu erau semne, zvonuri despre problemele de căsnicie. Însă, ele erau acute de mai bine de doi ani, iar punctul de plecare era implicarea la CS Făurei, unde Nicoliţă era antrenor, manager şi finanţator, lucru care a necesitat timpul şi banii fostului fotbalist.

„Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam” – Bănel Nicoliţă

Alături de Cristina, Bănel Nicoliţă are două fete, însă toate energiile şi fondurile fostului internaţional erau canalizate spre fotbal şi clubul din localitatea sa natală. Şi nu vorbim de bani puţini, ci de peste 300.000 de euro. Deşi Cristina a încercat să tragă un semnal de alarmă, Bănel Nicoliţă a pus fotbalul pe primul loc, după cum a şi recunoscut:

„Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stacs fauu mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. «Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi».

Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis «OK». Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat”, a fost confesiunea fostului fotbalist.

, care a intrat într-o stare de depresie din care a ieșit foarte greu și cu foarte multe eforturi. Pentru a trece peste aceste momente cumplite, a fost nevoită să ia din ce în ce mai multe medicamente, ba chiar a trebuit să apeleze și la ajutorul unui psiholog, la care se ducea în mod regulat.