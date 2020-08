Bănel Nicoliță s-a despărțit de soție: „Am încercat să ne mai dăm o şansă, însă nu a mers”

Bănel Nicoliță (35 de ani), fost jucător la echipa lui Gigi Becali, în prezent patronul formației CS Făurei, a declarat că a divorțat de soția sa, Cristina.

După ce au fost căsătoriți timp de șase ani, cei doi au decis să se despartă. Fostul jucător a dezvăluit că divorțul s-a produs oficial abia în luna februarie a anului 2020, deși ruptura dintreei datează de mai bine de doi ani.

După ce a fost văzut în această vară la mare împreună cu o altă femeie, Bănel Nicoliță a spus că este un bărbat liber, după despărțirea de soția sa, Cristina.

Bănel Nicoliță confirmă divorțul: „Nu mai suntem împreună de doi ani”



„Nu vreau să intru prea mult în amănunte. Eu şi soţia mea nu mai suntem împreună de mai bine de doi ani. Oficial, am divorţat în luna februarie a acestui an. Am încercat să ne mai dăm o şansă, însă nu a mers şi am decis de comun acord să ne despărţim. Ne înţelegem foarte bine acum, avem două fete minunate, pe care trebuie să le creştem cu tot ce avem mai bun.

Avem dreptul la viaţă şi pot să umblu cu cine vreau eu, sunt divorţat. Dacă nu eram divorţat, nu apăream nicioadată”, a declarat Bănel Nicoliță, la Pro TV.

Jucător de bază al Stelei, cu care a luat două titluri



Bănel Nicoliță a strâns mai bine de 250 de jocuri în primul eșalon din campionatul României și a marcat de 34 de ori. Totodată, el are și 37 de jocuri pentru echipa națională a României și un gol marcat.

Fotbalistul a câștigat de-a lungul timpului patru trofee, toate cu Steaua: două campionate în România, o Cupă și o Supercupă.

Bănel Nicoliță a valorat cel mai mult 3 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, în februarie 2010, înainte de a se transfera în Franța, la Saint Etienne.

Dacia Unirea Brăila, Poli Timișoara, FCSB, Saint Etienne, FC Nantes, FC Viitorul, ASA Târgu Mureș, Aris Limassol și CS Făurei sunt formațiile pentru care a jucat de-a lungul carierei fotbalistul.

