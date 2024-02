Bănel Nicoliţă şi Robert Niţă, ironii în direct: „Eşti plecat departe, aşa e şi distanţa din campionat!” / „Oţelul ce a făcut cu FCSB?”

Bănel Nicoliță și Robert Niță au făcut, din nou, show la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea se vede LIVE pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Bănel Nicoliță și Robert Niță pun gaz pe foc în rivalitatea dintre FCSB și Rapid

Stelistul Bănel Nicoliță e pe cai mari după ce FCSB s-a distanțat la 11 puncte în fruntea SuperLigii și și-a permis să îl ironizeze pe rapidistul Bănel Nicoliță. Alături de Farul, FCSB și Rapid sunt singurele echipe care au câștigat primele meciuri oficiale din 2024.

În etapa cu numărul 24, ambele rivale bucureștene au meciuri complicate. Roș-albaștrii primesc vizita campioanei Farul, în timp ce giuleștenii vor juca acasă în compania Oțelului.

„Rapid ca și joc nu convinge în momentul de față, dar până la urmă pentru suporteri, pentru echipă și pentru cei implicați în momentul de față la Rapid, importante sunt punctele.

Chiar dacă nu convinge ca joc, Rapidul obține 6 puncte în primele două etape, într-un derby și într-un meci în Giulești unde echipa a fost condusă cu 3-1 și revine.

E adevărat pe niște execuții individuale. Dar mai sunt 7 etape până se termină campionatului ăsta și pe urmă cu înjumătățirea punctelor și cu meciurile între primele 6 echipe sper ca Rapid să convigă și ca joc și să se apropie de îndeplinirea obiectivului”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Robert, te salut, vezi că Oțelul n-a pierdut în deplasare deloc”, i-a transmis Băel Nicoliță rivalului său. „Nu îmi aduc aminte ce-a făcut Oțelul cu FCSB, Bănele”, a replicat Robert Niță.

„Nu contează. Vezi că am 11 puncte, Robert. Și ești plecat departe. Așa e și în campionat”, s-a amuzat Bănelinho. „Bănele, orice distanță mare se poate face mică. Și vezi că voi ați mai fost la un pas să o comiteți”, a adăugat Niță.

Delegare controversată la Rapid – Oțelul

În tur, atât FCSB, cât și Rapid au jucat cu Oțelul la Galați. Roș-albaștrii au reușit să se impună cu 2-0, în timp ce alb-vișiniii au remizat alb în Moldova. Înainte să joace în Giulești, echipa lui Dorinel Munteanu a făcut o vizită pe Național Arena, acolo

Partida din Giulești dintre Rapid și Oțelul va fi arbitrată de o brigadă condusă la centru de Ionuț Coza. „Nu e deloc normal, în fotbalul mare nu există astfel de legături, de suspiciuni. Nu-mi plac asemenea coincidențe în delegări!

Eu încerc sa am încredere în arbitri, deși am mai fost dezavantajat, inclusiv Istvan Kovacs a greșit împotriva noastră. Zvonul că Ionuț Coza ar fi din galeria Rapidului nu e singurul care circulă, am auzit că sunt și arbitri care au copiii pe la FCSB, pe la Dinamo”, a declarat Dorinel Munteanu înaintea meciului cu Rapid.

