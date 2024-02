Dorinel Munteanu a luat „foc” după delegarea controversată de la Rapid – Oțelul: „Nu se poate așa ceva! Unii au copiii pe la FCSB”

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la partida Rapid – Oțelul, din etapa a 24-a a SuperLigii, pe Ionuț Coza. Arbitrul din Cernica, , va conduce meciul de sâmbătă seară din Giulești. Dorinel Munteanu a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK.

Dorinel Munteanu a luat „foc” după delegarea controversată de la Rapid – Oțelul: „Unii au copiii pe la FCSB”

Ionuț Coza va conduce de la centru duelul Rapid – Oțelul. În tur, cele două formații au terminat la egalitate, scor 0-0 la Galați. „Centralul” va fi ajutat de la linii de către asistenții Valentin Avram și Cosmin Vatamanu, în timp ce în camera VAR au fost delegați Andrei Chivulete și asistentul Viorel Flueran.

„Centralul” de la Rapid – Oțelul a fost acuzat că face parte din galeria „alb-vișiniilor”. Arbitrul a fost pus la zid chiar de Dan Alexa, antrenorul lui ASU Poli Timișoara, la un meci cu Rapid în liga secundă, scor 1-0. Dorinel Munteanu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK.

„Neamțul” a răbufnit la adresa arbitrajului românesc. „Nu e deloc normal, în fotbalul mare nu există astfel de legături, de suspiciuni. Nu-mi plac asemenea coincidențe în delegări!

Eu încerc sa am încredere în arbitri, deși am mai fost dezavantajat, inclusiv Istvan Kovacs a greșit împotriva noastră. Zvonul că Ionuț Coza ar fi din galeria Rapidului nu e singurul care circulă, am auzit că sunt și arbitri care au copiii pe la FCSB, pe la Dinamo.

„Nu se poate așa ceva! Un galben, două contează”

Nu se poate așa ceva! Arbitrajul va fi foarte important mâine. Chiar dacă Rapid e sus în clasament, va fi un meci foarte aspru, dur! În condițiile astea, arbitrul poate să ne lase în zece chiar și fără sa ne dezavantajeze flagrant!

Un galben, două contează. Chiar dacă am avut de suferit din cauza arbitrilor am evitat sa comentez și o sa evit fiindcă nu vreau să fiu suspendat și să-mi las echipa fără antrenor”, a declarat Dorinel Munteanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Dorinel Munteanu a detectat punctele slabe ale Rapidului: “Nu este o echipă invincibilă”

Deși Rapid are două victorii consecutive și un moral ridicat, Dorinel Munteanu este ferm convins că Oțelul Galați poate scoate un rezultat pozitiv în Giulești. Confruntarea este programată să se dispute sâmbătă, 3 februarie, ora 20:00. De cealaltă parte, „alb-vișiniii” vor să-i administreze Oțelului prima înfrângere în deplasare din acest sezon.

“Nu va fi uşor, va trebui să investim foarte multă muncă. Dar Rapid nu este o echipă invincibilă. Am văzut şi lucruri bune, cum ar fi că a marcat patru goluri cu Craiova, dar a şi primit trei şi a întors rezultatul printr-un miracol.

„Au jucători de valoare, dar puterea grupului nostru este unitatea”

Vom lua măsuri speciale individuale şi colective, mă interesează ca echipa noastră să fie bine organizată, disciplinată tactică. Sunt convins că au jucători cu valoare, peste cea a jucătorilor noştri, dar puterea grupului nostru este unitatea”, a declarat Dorinel Munteanu.

la meciul Rapid – Oțelul. Este prima partidă a „alb-vișiniilor” pe teren propriu după scandalul biletelor de la derby-ul cu Dinamo, scor 2-1. Dorinel Munteanu nu se teme de atmosferă.

„Ştim că Rapid joacă un fotbal ofensiv pe teren propriu, sunt susţinuţi de acei minunaţi suporteri, care ei fac practic toată atmosfera. Au în componenţă jucători valoroşi şi un antrenor valoros, dar asta nu ne împiedică cu nimic să intrăm şi noi în atmosfera jocului.

Şi noi avem jucători cu experienţă şi mergem încrezători că putem să câștigăm punct sau puncte, şi să facem un joc bun”, a mai spus „Neamțul”, la conferința de presă.

Oțelul ocupă locul 10 în clasament, cu 28 de puncte în 23 de partide. Formația lui Dorinel Munteanu se află la 5 puncte distanță de primul loc de play-off și la doar 2 puncte de primul loc care duce la barajul pentru retrogradare.