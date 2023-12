Bănel Nicoliță, verdict surprinzător înainte de FC Voluntari – FCU Craiova: „Ambele au șanse la play-off!”

Vineri, 15 decembrie, începe etapa 20 din SuperLiga. FC Voluntari – FCU Craiova sunt echipele care dau startul acestei runde de la ora 17:00. Înainte de jucarea partidei, Bănel Nicoliță a oferit un verdict surprinzător și este de părere că ambele formații au șanse la play-off.

Bănel Nicoliță, verdict surprinzător înainte de FC Voluntari – FCU Craiova

înainte de FC Voluntari – FCU Craiova. Fostul stelist este de părere că cele două formații au șanse la play-off. Nicoliță a analizat și forța ofensivă pe care o au cele două echipe.

ADVERTISEMENT

“Ambele echipe au câștigat etapa trecută, au un moral foarte bun și vor să câștige. Voluntari vrea să țină pasul pentru play-off. Ambele au șanse matematic în cât să prindă play-off-ul. Vom vedea două echipe bune și care joacă foarte bine ofensiv.

Ambele au un atac foarte bun. La Craiova, Chițu este foarte bun chiar dacă nu a mai marcat. Voluntari se gândește că cei de la Hermannstadt au meci cu FCSB și pot să piardă”, a spus Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT

Giovanni Costantino, despre FC Voluntari – FCU Craiova

FCU Craiova 1948 este cu gândul la cele trei puncte și avansarea în clasamentul din SuperLiga înaintea pauzei competiționale. , formație care în etapa trecută a reușit să se impună cu 2-1 în fața celor de la Rapid, chiar în Giulești.

Tehnicianul italian și-a păstrat discursul din conferințele anterioare și anunță că oltenii pot învinge pe oricine dacă au mentalitatea corectă în dreptunghiul verde. Acesta este mulțumit de modul în care se pregătesc elevii săi înaintea celor de la FC Voluntari, pe care o va întâlni și în Cupa României.

ADVERTISEMENT

“FC Voluntari vine după o victorie cu Rapid, este foarte periculoasă acasă. Și noi venim după un meci bun, va fi dificil, dar suntem pregătiți pentru asta. Au avut două zile în plus față de ultima partidă, sperăm că ne vom recupera bine.

Nu au pierdut de mult timp, sunt într-o formă bună fizică și mentală. Le-am spus mereu jucătorilor că trebuie să ne focusăm pe ce avem de făcut, așa putem să batem pe oricine, chiar și pe FCSB. Ne gândim la meciul de mâine, meciul de Cupă este mai târziu și cred că putem câștiga.

ADVERTISEMENT

Când am ajuns aici lucrurile nu erau într-o direcție bună, portarii nu erau buni, apărătorii nu sunt buni, toată lumea a spus asta. Am crezut foarte mult în echipă de când am venit, am crezut mai mult decât oricine. Am avut norocul de a avea jucători care muncesc din greu, din prima zi au fost dispuși să muncească”, a spus Costantino.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.