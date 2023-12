Giovanni Costantino, avertisment înainte de FC Voluntari – FC U Craiova: „Sunt periculoși! Au o apărare solidă”

Calificată în sferturile Cupei României Betano după succesul în premieră cu FCSB și cu o victorie împotriva a FC Botoșani, FC U Craiova 1948 este pregătită de partida cu FC Voluntari. Totuși, Giovanni Costantino știe că ilfovenii nu vor renunța ușor la puncte pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

Giovanni Costantino, despre FC Voluntari – FC U Craiova: „Este foarte periculoasă acasă”

FC U Craiova 1948 este cu gândul la cele trei puncte și avansarea în clasamentul din SuperLiga înaintea pauzei competiționale. Elevii lui Giovanni Costantino luptă cu , chiar în Giulești.

Tehnicianul italian și-a păstrat discursul din conferințele anterioare și anunță că oltenii pot învinge pe oricine dacă au mentalitatea corectă în dreptunghiul verde. Acesta este mulțumit de modul în care se pregătesc elevii săi înaintea celor de la .

„FC Voluntari vine după o victorie cu Rapid, este foarte periculoasă acasă. Și noi venim după un meci bun, va fi dificil, dar suntem pregătiți pentru asta. Au avut două zile în plus față de ultima partidă, sperăm că ne vom recupera bine.

Nu au pierdut de mult timp, sunt într-o formă bună fizică și mentală. Le-am spus mereu jucătorilor că trebuie să ne focusăm pe ce avem de făcut, așa putem să bătăm pe oricine, chiar și pe FCSB. Ne gândim la meciul de mâine, meciul de Cupă este mai târziu și cred că putem câștiga.

Când am ajuns aici lucrurile nu erau într-o direcție bună, portarii nu erau buni, apărătorii nu sunt buni, toată lumea a spus asta. Am crezut foarte mult în echipă de când am venit, am crezut mai mult decât oricine. Am avut norocul de a avea jucători care muncesc din greu, din prima zi au fost dispuși să muncească”, a spus Costantino.

Secretul lui Giovanni Costantino: „O Lada poate fi mai rapidă decât un Ferrari. Este doar începutul muncii”

Giovanni Costantino și-a dezvăluit secretul din spatele ultimelor evoluții ale „alb-albaștrilor”, dar și cum a schimbat atitudinea lor. Acesta este adeptul efortului colectiv pe care atât cei din apărare, cât și cei din ofensivă trebuie să îl facă la fiecare partidă.

„Toată lumea spune că echipa este bună acum, cred că da. Este ca o mașină, multă lume vrea o mașină frumoasă, dar dacă o roată este spartă o Lada poate fi mai rapidă decât un Ferrari. Sunt aici pentru a face mașina să meargă. Suntem într-o formă bună fizică.

Au calitatea mentală de a înțelege că dacă vrei să obți rezultate trebuie să fii o echipă, să lucreze împreună în apărare și atac. Cel mai important este că lucrează împreună. Este doar începutul muncii. Nici FCSB nu a pierdut cu noi, fiecare meci este diferit și nu putem să comparăm un meci cu altul.

FC Voluntari este o echipă foarte solidă, au apărători buni cu experiență și cu Rapid nu au avut de multe șanse, dar au câștigat, deci sunt periculoși”, a mai spus Giovanni Costantino.