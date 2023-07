Bani de chirie pentru polițiști. Ministerul de Interne extinde categoriile de beneficiari ai acestui drept

Polițiștii beneficiază, potrivit legislației actuale, de bani de chirie în cazul în care își exercită profesia în altă localitate decât cea de domiciliu, bani care pot fi folosiți și la plata ratelor la o locuință. Un proiect de HG pe care Ministerul Afacerilor Interne l-a pus în dezbatere publică dă posibilitatea ca acest drept să fie acordat inclusiv polițiștilor care nu se stabilesc în localitatea în care au fost mutați cu serviciul, cu condiția ca noua locuință să se afle la cel mult 70 de kilometri de noul loc de muncă.

Bani de chirie și condițiile care trebuie îndeplinite

Astfel polițiștii au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de 50% din salariul de funcție aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere. Pentru celelalte localități, compensația de chirie este de 40%.

Prin acest , se creează posibilitatea ca acest beneficiu să se acorde și polițiștilor care aleg să închirieze sau să-și cumpere o locuință în altă localitate decât cea în care au fost detașați cu condiția ca distanța dintre cele două localități să nu fie mai mare de 70 de kilometri. Pentru acest lucru trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe de către respectivul polițist:

a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferentă deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;

b) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferentă deplasării săptămânale de la locuința pentru care solicită compensația lunară pentru chirie la locul de muncă;

c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține o locuința proprietate personală în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;

d) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;

e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;

f) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. e);

g) polițistul care are domiciliul într-o localitate aflată la maximum 70 km de locul de muncă, se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu sau deplasarea de la domiciliu la locul de muncă nu permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Astfel, polițiștii vor avea opțiunea de a face naveta pe distanțe relativ scurte până la locul de muncă. De exemplu, în cazul celor care vor să evite aglomerațiile urbane și se stabilesc în comunele limitrofe marilor orașe. De asemenea, MAI vrea să remedieze o lacună din legislația actuală și să prevadă dreptul la bani de chirie și pentru polițiștii care se află în concediu de creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau trei ani în cazul copilului cu handicap, în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente ori în concediu pentru acomodare în cazul adopției.

Pe de altă parte, ministerul vrea să prevină și utilizarea abuzivă a acestor facilități introducând prevederi potrivit cărora compensaţia lunară pentru chirie nu se acordă polițiștilor care au înstrăinat o locuinţă aflată în proprietatea lor sau a soţiei/soţului, cu intenţia vădită de a beneficia de compensaţia lunară pentru chirie.

Magistrații rămân privilegiații aparatului public

Polițiștii nu sunt singurii beneficiari ai unor , un sistem similar aplicându-se și pentru cadrele Ministerului Apărării Naționale sau Administrației Naționale a Penitenciarelor. Însă de departe cel mai avantajos sistem este cel prevăzut pentru magistrați. Aceștia primesc bani de chirie în funcție de o grilă stabilită prin ordin al ministrului de Justiție, grilă care ia în considerare prețurile de pe piața imobiliară din respectiva localitate. Astfel, un magistrat din București poate deconta până la 600 de euro drept costuri cu chiria, iar unul din Cluj până la 450 de euro.

Sistemul de compensare pentru magistrați a devenit și mai avantajos în urma unei legi adoptate în luna septembrie a anului trecut, prin care și judecătorii și procurorii au primit dreptul de a-și cumpăra și ei locuințe folosind bani de chirie. La prima vedere, pare o egalizare a drepturilor în interiorul sistemului, însă în cazul magistraților . Polițiștii primesc acești bani doar de durata activității profesionale astfel că ei sunt interesați ca la un moment dat să cumpere o locuință prin credit imobiliar. În schimb, magistrații au chiria asigurată și după ieșirea la pensie, iar soțul supraviețuitor va beneficia de acest drept până la moarte.

De exemplu, un judecător care are o locuință la intrarea în profesie se poate muta în altă localitate, unde va primi bani de chirie pe care-i poate folosi pentru a cumpăra o altă locuință. După ce o achită pe aceasta, se poate muta din nou în interes de serviciu și va primi din nou bani de chirie, pe viață, timp în care poate închiria locuințele pe care le deține.